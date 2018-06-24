驻港部队向香港市民及团体派发3万张军营参观券

原标题：解放军驻港部队向香港市民及团体派发3万张军营参观券

中新社香港6月24日电 解放军驻港部队24日在中环、九龙东、枪会山等6个军营设点，发放总共3万张军营开放日参观券。

6月24日，香港市民一大早就在驻港部队九龙东军营排队领票。当天，解放军驻港部队在中环、九龙东等6个军营设点向市民和社团发放总共3万张军营开放日参观券。军营开放期间将举办如升旗仪式、军乐队列表演、枪械团体操表演、装备展示等各类活动。 中新社记者 谢光磊 摄

为进一步增进香港社会各界对驻军的了解，加强相互沟通与交流，驻军定于6月30日、7月1日及7月2日分别开放石岗、新围和昂船洲军营，供市民和社会团体参观。其中，前两日面向市民开放，最后一日为青年学生专场。

24日早上8时，中环军营门外已有逾百人排队领取参观券。有领到票的小朋友对传媒表示，上次已经去过昂船洲军营，这次会去石岗军营，有机会见到装甲车，期待观看解放军的步操表演。九龙东军营外也有市民一大早排队领票，期间有市民拿出手机和派票官兵合影。

持香港身份证的市民，每人可取4张参观券，每个社会团体可领取15张，先到先得。现场设有绿色通道，专门供70岁以上长者及残障人士取票。据悉，昂船洲军营的参观券有12000张、新围军营8000张、石岗军营10000张。

开放期间，3个军营将举办多项活动，包括升旗仪式、军乐队列表演、枪械团体操表演、拳术表演以及海陆空军装备展示等。（完）

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