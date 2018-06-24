5月近7200人违反八项规定被处理 含一省部级干部

原标题：5月全国近7200人因违反中央八项规定精神被处理 包括1名省部级干部

新华社北京6月24日电（记者 朱基钗）中央纪委国家监委网站24日发布数据显示，2018年5月全国查处违反中央八项规定精神问题4973起，处理7199人，其中包括1名省部级干部、158名地厅级干部。

从查处问题类型看，违规发放津补贴或福利1215起、违规收送礼品礼金835起、违规配备使用公务用车795起、违规公款吃喝636起、大办婚丧喜庆491起、公款国内旅游240起、楼堂馆所违规问题197起、公款出国境旅游11起、其他问题553起。

2018年以来，截至5月31日，全国查处违反中央八项规定精神问题18985起，处理27099人，给予党纪政纪处分19227人。

为掌握全国贯彻落实中央八项规定精神情况，中央纪委在各省区市和新疆生产建设兵团、各中央和国家机关、各中央企业和中央金融企业等建立了落实中央八项规定精神情况月报制度。

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