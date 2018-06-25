北京大部有雷雨闷热十足 本周热力持续最高温37℃

原标题：北京大部有雷雨闷热十足 本周热力持续最高温达37℃

中国天气网讯 今天（25日）是中考第二天，北京大部地区有雷阵雨天气，受雷雨影响，高温暂退，但最高气温仍有34℃。考生及家长外出需注意防雷防雨，闷热天气中还需及时补充水分，以防中暑。此外，本周北京炎热持续，高温日数将达一般以上，最高温可达37℃。

昨天，北京大部地区最高气温达到了35℃以上。图片来源：@气象北京

昨天，北京高温依旧。监测显示，昨天凌晨南郊观象台最低气温为27.5℃，昨天白天南郊观象台最高气温达35.5℃，与此同时城区大部分地区最高气温都在35℃以上。

今晨，北京海淀天空云量较多。

今天午后开始，北京大部分地区有雷阵雨天气，但雨水的“降温”作用并不明显，今天最高气温仍有34℃，闷热感十足。

北京市气象台今晨6时发布预报，今天白天北京多云转阴有雷阵雨，南风二三级，最高气温34℃；夜间阴有雷阵雨转多云，南转北风二级左右，最低气温24℃。

明天起，高温就将卷土重来，本周北京高温日数将达一半以上，多以晴热为主，最高气温将达37℃。

气象专家提示，今天午后到夜间大部分地区有雷阵雨，雨量分布不均，局地短时雨强较大，外出请注意防雷防雨。此外，本周北京仍多高温天气，需注意防暑防晒。

责任编辑：张玉