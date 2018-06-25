浙江湖州至杭州拟新建高铁 设计时速350公里(图)

原标题：湖州至杭州新建高铁公示：连接杭黄高铁，时速350公里

6月21日，省建设厅官网发布了一则公示，是关于新建铁路湖州至杭州西至杭黄铁路连接线工程的。大体内容是工程项目筹备组申请核发选址意见书，省建设厅依照程序，进行批前公示。

介绍一下湖州至杭州西至杭黄铁路连接线。

它北面一段，也就是杭州西至湖州段，其实是商合杭铁路浙江段。南面一段连接的是在建杭黄铁路和杭温铁路。 公示内容很简单，但也透露出这条铁路连接线的具体走向，以及规划新建的杭州西站、富阳西站、桐庐东站的具体位置。

线路北起湖州站，与宁杭铁路并行一路向南，进入德清站；出站后跨东苕溪、宁杭铁路、长深高速，杭长高速后折向西行，进入杭州西站；之后向南跨宣杭铁路、杭瑞高速，与在建杭州市第二绕城高速并行，进入富阳西站；继续向南穿过元宝山，跨过富春江，进入桐庐东站；最后出站折向西南，和在建杭黄铁路并行，引入桐庐站。

线路全长137.601公里，设计时速350公里，新设3座车站，杭州西、富阳西、桐庐东。

线路说明中，明确了这3座车站的具体位置：杭州西站，位于余杭仓前火车站北侧；富阳西站，位于富春街道西邮村西侧；桐庐东站，位于江南镇窄溪社区西侧。

根据规划，这条连接线将和杭州西站一起，在2022年亚运会前建成。

来源：湖州发布

责任编辑：张义凌