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中央气象台：黄淮等地将迎强降雨 或引发山洪灾害

中央气象台：黄淮等地将迎强降雨 或引发山洪灾害
2018年06月25日 07:54 央视新闻移动网
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　　原标题：中央气象台：黄淮四川盆地等地将迎强降雨 或引发山洪等地质灾害

　　这两天，强降雨依然集中在南方地区，四川、贵州、广西、云南等地都受到大暴雨的侵袭， 从今天（25日）开始，强降雨区域将发生变化，江南、华南雨势明显减弱，雨带逐渐北抬到云南、四川、西北地区东部至黄淮一带。今明两天，四川盆地西部将遭遇持续强降雨天气，部分地区有大暴雨，发生城市内涝、山洪、地质灾害的风险加大，需要加强防范。

责任编辑：张玉

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