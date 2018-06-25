黄淮江淮等地有强降雨 江南华南局部有高温天气

原标题：黄淮江淮等地有强降雨 江南华南部分地区有高温天气

中新网6月25日电 据中央气象台网站消息，25~27日，四川盆地西部及云南、西北地区东南部、华北南部、黄淮、江淮等地将出现强降雨，部分地区有大到暴雨、局地大暴雨。未来三天，江南大部、华南东部等地将有35℃以上的高温天气，局地37~38℃。

资料图：炎热高温天气下民众戏水觅清凉。陈超 摄

四川云南广西等地出现分散性强降雨

昨日，四川盆地西部、云南东部、广西西北部和南部等地的部分地区出现分散性暴雨或大暴雨，四川绵阳和广西钦州、南宁等局地150~217毫米，上述地区最大小时降水量60~76毫米；甘肃东南部、宁夏南部等地降大到暴雨。

黄淮四川盆地等地有强降雨

25~27日，四川盆地西部及云南、西北地区东南部、华北南部、黄淮、江淮等地将出现强降雨，部分地区有大到暴雨、局地大暴雨，并伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气；内蒙古东部、东北地区多阵雨或雷阵雨天气。

预计25日08时至26日08时，山东大部、河南北部、河北南部、山西南部、广西南部沿海和北部、广东西南部沿海和北部、四川盆地西部和北部、云南西部和中南部、贵州西南部、甘肃东部和南部、宁夏南部、陕西中部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨（100~150毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量40~60毫米，局地70毫米以上）。此外，辽东半岛、黑龙江南部、吉林中西部等地有大雨，局地并伴有雷暴大风等强对流天气。为此，中央气象台6月25日06时继续发布暴雨蓝色预警。

全国强降雨落区预报图（6月25日08时-26日08时）

华北江南等地有高温天气

华北及黄淮北部等地当前的高温天气25~26日受降雨影响减弱，27日后将再度加强。此外，未来三天，江南大部、华南东部等地将有35℃以上的高温天气，局地37~38℃。

未来三天具体预报

6月25日08时至26日08时，山东大部、河南北部、河北南部、山西南部、广西南部沿海和北部、广东西南部沿海和北部、四川盆地西部和北部、云南西部和中南部、贵州西南部、甘肃东部和南部、宁夏南部、陕西中部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨（100~150毫米）；上述部分地区伴有短时强降水等强对流天气。此外，辽东半岛、黑龙江南部、吉林中西部等地有大雨，局地并伴有雷暴大风等强对流天气。内蒙古中东部有4~6级风。渤海、渤海海峡、黄海北部和中部将有7~8级、阵风9~10级的大风。

6月26日08时至27日08时，西北地区东南部、内蒙古东北部、黑龙江西南部、吉林西部、四川盆地西部、黄淮、云南中西部、广西、广东西南部等地的部分地区有中到大雨，其中，山东西南部、江苏北部、四川盆地西北部、广西南部沿海等地局地有暴雨或大暴雨（100~120毫米），上述部分地区伴有短时强降水，局地雷暴大风等强对流天气。内蒙古东部有4~6级风。渤海东部、渤海海峡、黄海北部和中部将有7~8级、阵风9级的大风。

6月27日08时至28日08时，东北地区东部、黄淮南部、江淮东部、四川盆地西部、甘肃南部、陕西西南部、云南西部等地有中到大雨，其中江苏北部、四川盆地西部等地的部分地区有暴雨或大暴雨（100~120毫米）；上述部分地区并伴有短时强降水、局地雷暴大风等强对流天气。

责任编辑：张玉