陈水扁挺军公教 被指鼓动群众向不肯赦扁的人呛声

原标题：陈水扁挺军公教 林浊水：鼓动群众向不肯赦扁的人呛声

陈水扁（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网6月25日讯 据台湾《中时电子报》报道，岛内军公教年改7月1日上路，前台湾地区领导人陈水扁质疑蔡当局将官股银行13%优存调降为6%，但军公教的18%为什么归零？他批蔡当局适用标准不一，难怪有人不服。前民进党“立委”林浊水表示，陈水扁如此做的重点是在鼓动群众向不肯赦扁的人呛声。

据报道，陈水扁在一年前凯达格兰基金会感恩餐会上对军工教（编者注：应为军公教）表示感谢，并说“如果我的8年有任何的成绩，全体军公教人员绝对是功劳者之一。对军公教只有感激，千万不可以将人家污名化，和军公教无情对立是不智的”。

林浊水则在脸谱网点出，在军改通过、反年改军公教齐声反弹的当下，陈水扁向对军公教无情的人呛声重点是在尽其可能鼓动群众向“无情”地怎么也不肯赦扁的人呛声。

有网友回应说：“陈水扁有贪污要先治罪啦！”“斯德哥尔摩症。政治犯心理病，长期被关，政治犯认同独裁者”“陈水扁会感谢军公教，很离谱，军公教敌视陈水扁很久，抓关不特赦，所以说，陈水扁得了斯德哥尔摩症，政治犯认同军公教。”“保外就医的任我行，邱太三的夺命琵琶钩。”（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：张申