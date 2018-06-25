原标题：台“空污法”争议 国民党民代深夜突袭抢占议事场

中新网6月25日电 据台湾“中央社”报道，台湾立法机构临时会25日将处理“空污法”，国民党团书记长李彦秀、“立委”林丽蝉24日晚突袭，抢先在议事场前备妥蚊帐，夜宿议事场。李彦秀说，盼民进党能回心转意，不要让“空污法”修恶。

立法机构22日朝野协商达成共识，“空污法”修正草案包括环保部门实施空污总量管制应否会同经济部门的霸王条款、以及移动污染源抵换等9条争议条文全数保留，提交“院会”处理。

立法机构负责人苏嘉全预定25日上午10时30分再度召集朝野协商，针对9条争议条文确认最后文字，若无共识，即提交下午“院会”处理，由朝野党团各自推派代表逐条发言3分钟，之后逐条表决；各党团发言人数分别为亲民党、“时代力量”各2人，国民党（原则上）10人、民进党5人。

24日晚间9时国民党团发动突袭，由李彦秀与国民党“立委”林丽蝉抢先到议场外，备妥蚊帐准备夜宿议场外，并在25日的“院会”中取得优先递案权。

李彦秀表示，“空污法”的关键条文，就看协商时民进党要让或者只是过场，真心希望民进党能回心转意，国民党才会让“院会”顺利进行，否则将提出大量变更议程案，让“院会”开不成。

李彦秀说，“时代力量”、亲民党也都知道，“空污法”不该这样修，针对关键条文国民党会严格把关，不让“空污法”修恶。

责任编辑：张玉