广西凌云县发生山体滑坡 一家六口遇难遗体全找到

原标题：广西百色凌云山体滑坡6人遇难 失踪人员遗体全部找到

北青报记者从广西凌云县委宣传部了解到，因连日强降雨，6月24日6时许，百色凌云县玉洪瑶族乡乐凤村林瓦屯李应很户二层楼房被掩埋，李应很一家6口人被掩埋，经过公安消防官兵等救援力量12个小时的紧张救援，截至昨晚，6具遗体全部找到，均无生命体征。

（北青报记者 郭琳琳）

责任编辑：张义凌