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广西凌云县发生山体滑坡 一家六口遇难遗体全找到

广西凌云县发生山体滑坡 一家六口遇难遗体全找到
2018年06月25日 09:52 北青网
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　　原标题：广西百色凌云山体滑坡6人遇难 失踪人员遗体全部找到

　　北青报记者从广西凌云县委宣传部了解到，因连日强降雨，6月24日6时许，百色凌云县玉洪瑶族乡乐凤村林瓦屯李应很户二层楼房被掩埋，李应很一家6口人被掩埋，经过公安消防官兵等救援力量12个小时的紧张救援，截至昨晚，6具遗体全部找到，均无生命体征。

　　（北青报记者 郭琳琳）

责任编辑：张义凌

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