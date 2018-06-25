原标题：清华大学党委副书记邓卫任湖南大学党委书记（图|简历）
经济日报-中国经济网长沙6月25日综合报道 据教育部网站消息，6月25日，教育部党组成员、部长助理刘大为在湖南大学宣布了教育部党组的任命决定，邓卫任湖南大学党委书记。
据中国经济网中管高校人物库资料显示，邓卫，1966年3月生，长期在清华大学工作，曾任清华大学党委常委，党委宣传部部长，清华大学党委常委，马克思主义学院直属党总支书记等职务，2009年12月任清华大学党委副书记。
原任湖南大学党委书记的蒋昌忠去年底已出任湖南省教育厅党组书记，今年3月任湖南省教育厅党组书记、厅长。
邓卫简历
邓卫，男，1966年3月生，1986年4月入党，1989年8月参加工作，清华大学技术经济专业硕士研究生毕业，教授。
1984年9月清华大学建筑系学习，1989年7月本科毕业留校工作，担任建筑学院学生思想政治辅导员、院团委书记。
1991年9月清华大学经济管理学院攻读硕士学位，1994年3月毕业留校工作，曾任建筑学院党委学生工作组组长、党委副书记。
2003年9月任清华大学党委宣传部部长、新闻中心主任。
2006年9月任清华大学党委常委，党委宣传部部长、新闻中心主任。
2008年7月任清华大学党委常委，马克思主义学院直属党总支书记（2010年12月成立马克思主义学院党委，担任书记）。
2009年12月任清华大学党委副书记。
2018年6月任湖南大学党委书记
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