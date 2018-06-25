外媒：印尼可从中国绿色“一带一路”中受益

原标题：外媒文章：印尼可从绿色“一带一路”中受益

参考消息网6月25日报道 印尼《雅加达邮报》6月22日刊载题为《印度尼西亚准备从中国的绿色“一带一路”中受益》的文章称，“一带一路”倡议正处于关键时刻；它可能会成为锁定可持续的低碳技术方面的有用工具，以有利于今后几十年的基础设施融资与开发项目，同时确保国际投资者进行多样性投资的机会。

文章称，“一带一路”倡议是中国方面在2013年9月提出的，以重新唤醒和拓展旧的丝绸之路，来增进国际贸易、发展与合作。

文章称，资金正以具有战略意义的方式，投入到几个经济走廊的交通运输、能源和基础设施项目之中。这些经济走廊从中国延伸到中亚、中东、欧洲、东南亚和非洲。

文章称，与此同时，全球范围对可持续基础设施的需求也出现激增，从2015年到2030年，预计将超过90万亿美元。现在公认的是，在重要的贸易线路沿线，对绿色基础设施、交通运输和可再生能源等的需求是巨大的。

文章称，绿色金融市场曾由于缺乏机构投资者所需规模的投资机遇而陷入困境。“一带一路”倡议的规模满足了带来更大的绿色金融机遇的需求。

文章认为，印尼具有改善基础设施的大规模计划，尤其是在能源、交通运输和农业生产方面。国际金融公司估计，从2016年到2030年，印尼将有2740亿美元的绿色投资机遇。这提供了包括在绿色“一带一路”倡议指引下大型项目的巨大的机会。

文章称，随着私人资本考虑该地区的投资机遇，印尼能够提供包括投资在内的一系列有吸引力的绿色项目，以便在新兴的市场经济中开发基础设施，提供可持续的能源。

文章称，预计，绿色“一带一路”倡议将惠及该地区各国。每个经济走廊的开发都会把许多边远的地方与贸易中心联系到一起，从而降低在其他情况下不可持续的供应链的准入壁垒。这可能会对贸易产生积极效应，从而降低进出口的物流成本。如果使可再生能源基础设施的重要开发成为可能，也会促进这些地区的经济可持续发展。

文章认为，当前，中国的政策朝着有利于绿色经济方向发展的轨迹表明，对绿色投资的需求可能会终于开始得到满足。如果实施“一带一路”倡议绿色项目——尤其是在印尼等正在崛起的经济体中——会对更为多样性的投资产生吸引力。“一带一路”倡议正处于关键时刻；它可能会成为锁定可持续的低碳技术方面的有用工具，以有利于今后几十年的基础设施融资与开发项目，同时确保国际投资者进行多样性投资的机会。

责任编辑：张玉