原标题：香港科学家徐立之获国际医学大奖 屠呦呦曾获此奖

中新网6月25日电 据香港《大公报》消息，香港科学院创院院长徐立之荣获2018年华伦·阿尔波特基金会奖，以表扬他在研究囊状纤维化病症的贡献。他更是该奖项设立31年来第四位获奖的华人。徐立之感谢研究团队在研究过程的贡献，认为有关奖项是对科学家及前线医护人员的一个肯定，对得奖感到荣幸。此前，屠呦呦2015年曾获此奖。

资料图：徐立之 中新社记者 骆云飞 摄

华伦·阿尔波特基金会每年颁发奖项给对人类疾病预防或治疗拥有杰出成就的科学家、医生和研究人员。基金会日前公布2018年华伦·阿尔波特基金会奖名单，分别由五位在囊状纤维化病症范畴中有开创性发现的科学家荣获奖项，包括香港的分子遗传学家徐立之、Francis Collins、Michael Welsh、Paul Negulescu及Bonnie Ramsey，除Francis Collins拒绝接受奖金外，其余四人将平分奖金。

基金会赞扬五位得奖者在遗传学、生理学、呼吸系统学及药理学的跨学科工作，促使成功研发针对性的精准治疗，对抗致命的多器官囊状纤维化病症，改善病人的生命，特此颁发奖项，表扬他们的贡献，并将于今年10月4日在哈佛医学院举办的专场研讨会上向五位得奖者颁发奖项。

囊状纤维化是常见的染色体隐性遗传疾病，最常见的症状是影响肺部，长期会造成肺部感染并导致呼吸困难等症状。徐立之及其团队1985年首先界定囊状纤维化病症的致病基因在第七号染色体上。至1989年，徐立之与Francis Collins合作，共同发表研究报告，进一步认定导致囊状纤维化病症的基因在第七号染色体中的准确位置，并清晰描绘变异基因的排列，为人类遗传学提出重大突破，并为病症的治疗研究开启大门。

徐立之称，非常荣幸能够与几位杰出科学家共同荣获奖项，虽然在研究第七号染色体的基因排列以及发现导致囊状纤维化病症的致病基因过程中困难重重，但他对研究发现能造福人类感到非常高兴。他认为，此次奖项是对毕生致力于病理生理学研究的科学家以及努力为可怕疾病的患者提供治疗的前线医护人员的一个肯定。他又特别感谢多伦多研究团队的队员对发现导致囊状纤维化病症致病基因过程中的贡献。

该奖项少有华人获奖，徐立之是继前美国血液学会会长简悦威（1989年）、诺贝尔生理学及医学奖得主屠呦呦（2015年）及耶鲁大学免疫学教授陈列平（2017年）后第四位获此项殊荣的华人。

责任编辑：张玉