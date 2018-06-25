台最老连锁书店关门没官员来 创办人讽:选举要紧

原标题：台湾最老连锁书店熄灯没官员到场 创办人讽：选举要紧

金石堂城中店24日熄灯，却也创造惊人的销售纪录。（图片来源：台湾“中时电子报”）

中国台湾网6月25日讯 据台湾“中时电子报”报道，金石堂书店城中店昨（24）日正式熄灯走入历史，集团总裁、创办人周正刚现身感谢书迷，不过，他也表示，现场没有一位官员代表出现，担忧台当局无感人民需求，反讽说选举比较要紧。

屹立34年的金石堂书店城中店，是台湾最老连锁书店，最后一天马拉松式营业创下入店人次逾3万、营收破200万元新台币的新高纪录。周正刚指出，岛内一年出版逾4万本书，相当于每天有100本新书上市，集客力可观；但现今房租飙涨，挤压到书店利润空间，影响产业的存活。

他说，绝大部分国家和地区都以政府之力主导或扶植书店业，但台湾文化主管部门缺少宏观政策与模式，以致书店业者光是维持、打平书店营运，就是一大最难的挑战。据报道，昨日书店歇业没有一位官员到场，周正刚不满表示，台当局此举如同不尊重、不清楚人民需求，质疑台“文化部”在干嘛？反讽“可能大家都在竞选，选举要紧”。（中国台湾网 娟子）

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