陕西继续肃清冯新柱恶劣影响 推动“以案促改”

原标题：陕西各地召开专题学习和警示教育会：继续肃清冯新柱恶劣影响

澎湃新闻记者 蒋子文

陕西省内仍在继续肃清今年1月落马的原副省长冯新柱恶劣影响，并推动冯新柱案“以案促改”工作。

5月4日，陕西省委召开冯新柱案“以案促改”专题部署会，要求以冯新柱案为反面教材开展集中警示教育，并出台“以案促改”实施方案，明确了10个方面28项整改任务。

进入6月，陕西省内冯新柱案“以案促改”工作继续加码：6月4日，省委召开冯新柱案“以案促改”专题学习会议；6月15日，省委召开冯新柱案“以案促改”专题警示教育会议。此后，陕西各地市也纷纷召开冯新柱案“以案促改”专题学习和警示教育会议。

譬如，据《西安晚报》报道，6月13日晚上，市委召开冯新柱案“以案促改”专题学习会议。省委常委、市委书记王永康讲话。市长上官吉庆主持。市人大常委会主任胡润泽，市政协主席岳华峰出席。市委常委吕健、赵敏、卢凯、高杲、卢力群、胡泽、钟洪江参加。

与会同志集体学习了《胡和平同志在冯新柱案“以案促改”专题部署会上的讲话》，围绕冯新柱严重违纪违法问题和案件暴露出的落实脱贫攻坚决策部署不力、履行管党治党责任不严等问题，结合实际逐一发言。

大家一致认为，中央查处冯新柱严重违纪违法案，充分体现了以习近平同志为核心的党中央持之以恒全面从严治党的鲜明态度和坚强意志，必须深刻汲取冯新柱案以及魏民洲、祝作利等案教训，肃清恶劣影响、流毒影响，不折不扣把中央决策部署落到实处。

6月24日，微信公众号“西安发布”消息称，6月23日下午，市委召开冯新柱案“以案促改”专题警示教育会议，传达中纪委相关文件，通报冯新柱违纪违法情况，观看《永远在路上》《巡视利剑》专题片。省委常委、市委书记王永康主持并讲话。市人大常委会主任胡润泽，市长上官吉庆，市领导吴键、卢力群、钟洪江、杨广亭等发言。市委副书记韩松参加。

大家一致表示，冯新柱案性质严重、影响恶劣、令人警醒，将深刻汲取教训，要全面彻底肃清冯新柱恶劣影响和魏民洲等流毒影响，严格要求自己、亲属和身边工作人员，切实践行全心全意为人民服务的根本宗旨。

此外，铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、榆林、安康、商洛等9个地市均已分别召开了冯新柱案“以案促改”专题学习和警示教育会议。

今年1月3日，中央纪委官方网站通报称，陕西省副省长冯新柱涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

2018年“首虎”冯新柱出生于1960年7月，陕西洋县人，1981年7月参加工作，1985年6月加入中国共产党，在职研究生学历，高级会计师。他曾担任铜川市委常委、常务副市长、市委副书记、市长、市委书记，陕西省副省长等职。

两个月后，3月31日，中央纪委国家监委网站通报称，日前，经中共中央批准，中共中央纪委对陕西省政府原党组成员、副省长冯新柱严重违纪问题进行了立案审查。

经查，冯新柱严重违反政治纪律和政治规矩、工作纪律，毫无“四个意识”，对党中央关于脱贫攻坚重大决策部署落实不力、消极应付，且利用分管扶贫工作职权谋取私利，与相关人员订立攻守同盟，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，长期接受私营企业主安排的宴请和旅游，接受公款宴请；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，在组织谈话函询时不如实说明问题，应私营企业主请托，违规选拔任用干部；违反廉洁纪律，收受礼品、礼金；违反生活纪律。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

冯新柱身为党的高级领导干部，理想信念缺失，与人民群众毫无感情，道德败坏，腐化变质，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手。依据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予冯新柱开除党籍处分；由国家监察委员会给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送有关国家机关依法处理。

责任编辑：张义凌