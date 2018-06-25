原标题：不能错过！法总理访华称赞“一带一路” 望法企“参与其中”

参考消息网6月25日报道 法媒称，6月23日，法国总理爱德华·菲利普在访华期间表示，希望中国“一带一路”倡议的基础设施项目足够“透明”，让法国企业“能够参与其中”。

法国《回声报》网站6月23日报道称，这是一个不能错过的市场。菲利普在上海深水港参观了一个全自动化码头，令人“叹为观止”的上海港2017年货物吞吐量约为7.5亿吨。他强调：“成为世界海上交通线的中心是欧洲和法国的巨大挑战。”

菲利普在法国达飞海运集团的大型集装箱船“西奥多·罗斯福”号上提到了“一带一路”倡议。该倡议旨在建设全球公路、铁路和海上交通线，为中国贸易提供便利。

菲利普说：“新丝绸之路体现了海上交通的组织和发展观。从这个角度看，这显然是个非常棒的计划，我们要参与其中。”他敦促该计划“符合巴黎气候协定的逻辑，即实现更加重视气候挑战的世界贸易”。

这是航拍的上海洋山港集装箱码头（2017年4月23日摄）。 新华社记者 丁汀 摄

责任编辑：张玉