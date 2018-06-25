国开行市场与投资局副局长彭肇文挂任沈阳副市长

原标题：彭肇文挂任沈阳市副市长（图|简历）
经济日报-中国经济网沈阳6月25日综合报道 据辽宁《沈阳日报》消息，6月22日，沈阳市第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议通过，决定任命：彭肇文为沈阳市人民政府副市长。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，彭肇文，1967年4月生，此前担任国家开发银行市场与投资局副局长。
彭肇文简历
彭肇文，男，1967年4月生，汉族，湖南隆回人，中共党员，大学学历，经济学学士学位， 高级会计师。
1987—1991 长沙水利电力师范学院财经系会计学专业学习
1991—1993 中国水利电力出版社计财处干部
1993—1994 国家能源投资公司财务部干部
1994—1996 国家开发银行电力信贷局贷款管理处副科级行员
1996—1997 国家开发银行电力信贷局贷款管理处正科级行员
1997—1999 国家开发银行中南信贷局贷款管理处正科级行员
1999—2002 国家开发银行稽核评价局稽核二处副处长
2002—2002 国家开发银行贵阳分行稽核监察处负责人（副处级）
2002—2005 国家开发银行贵州分行信用管理处处长（其间： 2003--2003中共中央党校中央国家机关分校第44期国家开发银行班学习）
（2001—2005北京大学经济法学进修班学习）
2005—2007 国家开发银行贵州分行客户三处处长
2007—2007 国家开发银行贵州分行金融合作处处长
2007—2010 国家开发银行重庆分行党委委员、副行长（副局级）
2010—2018 国家开发银行市场与投资局副局长
2018— 国家开发银行市场与投资局副局长，沈阳市副市长（挂职，时间2年）、沈阳市政府党组成员
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