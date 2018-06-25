人工智能的最大贡献或在医疗 中国在这方面领先

市民在位于合肥的安徽省立医院南区感受机器人导诊服务（2017年12月23日摄）。 新华社记者 刘军喜 摄

原标题：人工智能的最大贡献可能在于医疗，中国在这方面领先

参考消息网6月25日报道 香港《南华早报》网站6月24日刊登题为《人工智能的最大贡献可能在于医疗，中国在这方面领先》的文章称，人工智能（AI）对人类最大的贡献或许在医疗方面。美国咨询公司弗罗斯特-沙利文公司认为，人工智能可将医疗效果提高30%到40%，减少多达50%的医疗成本。

文章认为，对于中国内地来说，这尤为重要。内地农村地区医疗服务稀缺，而在城市地区，由于病人总数巨大，医疗资源非常紧张。中国人口老龄化进一步给医疗体系施加了压力。

不过，文章指出，中国已经制定了智能医疗战略，这是其2017年7月公布的整体人工智能战略计划的重要组成部分。

文章提到，这个计划要求全方位发展人工智能相关的医疗技术，例如智能诊断、可穿戴设备、智能健康监测、机器人辅助手术、智能医疗影像识别以及重点关注老年人护理的医疗基因组学。

文章还注意到，去年食品药品监督管理总局批准人工智能诊断器械加入医疗设备名单。今年5月份，内地成立智慧医疗专业委员会作为研究平台，在医疗人工智能方面进行交流及合作。

文章指出，医疗行业非常适合使用人工智能。医生很依赖感官搜集关于病人健康的信息，例如视觉和听觉。深度学习等人工神经网络手段非常适合进行这类工作。

文章称，中国内地初创企业最热衷的，包括使用人工智能深度学习处理医疗影像，例如CT和X光片。内地顶级医院的放射科每天通常要处理数万张扫描图像。人工智能深度学习已经用于分析及标注患处。阿里巴巴医疗部门使用人工智能解读CT片，腾讯觅影使用人工智能发现癌症的早期迹象。

文章还称，内地研究人员还使用人工智能获取常规医疗知识。例如科大讯飞股份有限公司和清华大学创造的人工智能系统不仅成功通过了去年中国全国医师资格考试，且得分超过96%的考试者。这项考试不仅测试知识广度，还测试理解现象之间的复杂关系并借此做出决定的能力。

由于追踪活动和心率的可穿戴医疗设备越来越便宜，消费者现在可自己检测自身的健康状况。人们越来越多使用可穿戴设备意味着网上可以获取大量日常健康数据。大数据和人工智能预测分析师可在出现更多重大医疗疾病前持续检测并提醒用户。

文章认为，人工智能使用增加，再加上可供使用的医疗数据和计量生物学数据，将使内地以更低成本为更多人提供高质量个性化医疗服务，通过持续观测和预警让人们更加健康。

责任编辑：张义凌