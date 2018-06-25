青海省高考分数线：一本文科475分理科403分

原标题：青海省公布2018年高考录取最低控制分数线

中新网西宁6月25日电（张海雯）25日，青海省高等学校招生委员会公布2018年普通高校在青招生各批次、各类别录取控制分数线（分数线内含各类照顾条件加分）。

文史类

第一批本科：普通班475分；面向贫困地区定向招生专项计划455分；省外院校民族班、民族预科465分；省内专项450分。

第二批本科：普通班424分；面向贫困地区定向招生专项计划414分；省外院校民族班、民族预科414分；省内专项409分。

省内院校本科民族预科：404分。

第三批本科：普通班377分；省外院校民族预科377分。

普通专科：200分。

理工类

第一批本科：普通班403分；面向贫困地区定向招生专项计划383分；省外院校民族班、民族预科393分；省内专项378分。

第二批本科：普通班365分；面向贫困地区定向招生专项计

划355分；省外院校民族班、民族预科355分；省内专项350分。

省内院校本科民族预科：345分。

第三批本科：普通班334分；省外院校民族预科334分。

普通专科：200分。

藏汉双语类

藏汉双语文科：本科455分；省内院校本科预科443分；专科430分。

藏汉双语理科：本科399分；省内院校本科预科360分；专科356分。

注：考生填报藏汉双语授课招生计划志愿，投档成绩计算方法为：民族汉考+藏语文+数学+综合+照顾分（外语成绩作参考）。藏汉双语考生通过分数转换，达到普通类录取控制分数线的，可选报普通类院校志愿，投档成绩计算方法为：（民族汉考+藏语文）÷2+数学+外语+综合+照顾分。

蒙文类

文科本科278分；理科本科235分。

体育类

文科：本科367分；专科340分。

理科：普通班、民族班本科310分；蒙文本科227分；

普通专科266分。

注：体育类划线成绩为专业考试合格考生的高考文化课成绩。

艺术类

美术

文科本科（含蒙文）496分，专科377分。

理科本科490分，专科460分。

民族工艺美术

文科本科（含藏文）555分。理科藏文本科503分。

音乐学（声乐）

文科本科（含蒙文）414分。理科本科385分。

音乐学（器乐）

文科本科488分。理科本科430分。

舞蹈

文科本科385分，专科333分。理科本科450分。

播音与主持

文科本科583分，专科560分。理科本科550分、专科530分。

音乐表演（声乐）

文科本科474分，专科415分。

理科本科410分，专科368分。

音乐表演（器乐）

文科本科521分，专科462分。理科本科510分。

注：艺术类划线成绩为考生的高考文化课成绩+艺术类专业省级统考成绩。

说明：本科层次定向招生计划（不含国家和地方面向贫困地区定向招生专项计划），在院校普通类计划提档线下20分以内、同批次录取控制分数线以上投档；非西藏生源定向西藏就业本科计划招生，不低于在青海省相应批次招生各有关高校普通类计划提档分数线以下40分。（完）

责任编辑：张义凌