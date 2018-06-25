原标题：最高检：严查互联网金融等重点领域金融犯罪案件

中新网6月25日电 最高人民检察院检察委员会委员、法律政策研究室主任万春今日称，要加大金融案件办案力度，严肃查办互联网金融、证券期货、银行保险等重点领域、重点环节的金融犯罪案件，加强对新型疑难案件、跨区域涉众型案件的研究和指导，及时制定司法解释和规范性文件。

最高检检察委员会委员、法律政策研究室主任万春 图片来源：最高人民检察院网站

最高人民检察院今日召开新闻发布会，通报检察机关服务保障“三大攻坚战”的工作情况。有记者提问，在防范金融风险方面检察机关有何部署举措？在办案工作中需要坚持哪些法律原则和法律底线呢？

万春对此表示，近年来检察机关把打击金融犯罪、防范化解金融风险作为检察工作服务党和国家工作大局的重要内容，采取的措施主要有：

一是坚持以办案为中心，加大金融案件办案力度，严肃查办互联网金融、证券期货、银行保险等重点领域、重点环节的金融犯罪案件，加强对新型疑难案件、跨区域涉众型案件的研究和指导，及时制定司法解释和规范性文件。

二是加快推进专业化建设，通过设立专门机构、专门办案组织集中办理涉金融刑事、民事、行政案件，北京、上海三级检察机关都设立了金融办案部门，加大金融检察专门人才培训力度，切实提高办案专业化水平。

三是加强与金融监管部门和公安机关的办案协作，建立健全重大案件提前介入侦查、引导取证的制度机制，积极寻求金融监管部门对检察办案工作的专业支持，建立经常性联络机制，共同应对防控金融风险所面临的新情况新问题。

四是加强对金融案件典型案例的研究分析，有针对性地运用典型案例，指导各地正确适用法律，向金融监管部门提出防控金融风险的检察建议，教育引导群众正确认识和有效防范投资风险。

他介绍，在办案工作中需要坚持的法律原则和底线包括：一是坚持罪刑法定的基本原则，严格依法办理金融犯罪案件，正确区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限。

二是坚持实质判断的基本方法，深入分析各类新型金融活动的本质特征，正确区分金融创新与金融犯罪，在惩治犯罪的同时依法保护创新发展。

三是坚持宽严相济的刑事政策，对涉案人员注意区别对待、分类处理，综合运用刑事追诉和非刑事手段处置和化解风险，合理把握打击范围，做到打击少数、教育挽救大多数。

四是坚持司法办案政治效果、法律效果、社会效果有机统一，特别是要把维护人民群众的合法权益贯穿检察办案工作始终，同步做好释法说理、风险防控、追赃挽损等工作，最大限度维护人民群众的合法权益。

责任编辑：张义凌