广东韶关教师出车祸3死9伤 师生集体外出被叫停

原标题：韶关教师赴珠海交流出车祸3死9伤，师生集体外出被紧急叫停

澎湃新闻记者 陈绪厚 实习生 鲍宇雁 李淑涵

广东韶关市人民政府新闻办公室官方微博@韶关发布 6月24日对外通报称，6月23日，韶关市某中学教师应邀前往外地开展教育教学交流学习活动。当日上午9时30分，所乘坐车辆在乐广高速公路清远高田路段发生车祸，造成3人死亡，9人受伤。

对于该事件，韶关市教育局工作人员6月25日上午告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），目前，事故仍在调查中，市教育局已叫停师生集体外出交流或旅游。同时，该工作人员向澎湃新闻证实，网络流传的《关于加强师生安全管理工作的紧急通知》（以下简称：《紧急通知》）属实，由市教育局发布。

事发现场。

据《紧急通知》，6月23日，韶关市第八中学受珠海某中学邀请，组织本校33名教师前往珠海开展教育教学交流学习活动。当日上午9时30分左右，教师乘坐的车辆在清远高田高速路段发生车祸，造成3人死亡，9人受伤。

《紧急通知》表示，事发后，市、区两级政府迅速启动应急处理机制，派出人员紧急处置，紧急通知如下：一是从即日起，各地各校全面停止集体组织师生外出交流或旅游，对已报批未出行的，一律取消；二是切实履行好一把手安全工作的职责；三是全面组织开展学校安全隐患排查和整治工作。

网络流传的一段监控视频显示，在一处高速的隧道口前，一辆大巴行驶过程中侧翻，多人受伤。对于事故原因，上述工作人员表示，此事事发地点位于清远，由当地交警调查认定，目前尚未收到事故认定书。

据清远市公安局交警警察支队高速公路第五大队官方微博@清远交警高速五大队-广乐 6月23日通报称，6月23日上午9点20分许，乐广高速公路南行K224路段发生一起大型客车侧翻交通事故。驾驶人刘某驾驶粤F号牌大型客车沿乐广高速由北向南行驶，至K224路段时车辆发生侧翻，事故造成3人死亡。民警到达现场后，立即启动应急处置预案，消防、医疗等部门陆续到达开展救援。至12时30分，事故现场清理完毕，全线恢复通车。目前，事故原因调查及善后处置工作正在有序进行。

责任编辑：张义凌