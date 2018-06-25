台蕉拍卖价曝光 “农委会”被批打压农民最大菜虫

原标题：香蕉拍卖价曝光 台湾“农委会”被指打压农民最大“菜虫”

台北农产运销公司香蕉拍卖价曝光！国民党“立委“柯志恩揪出打压农民的最大“菜虫”。（图片来源：台湾“中时电子报”）

中国台湾网6月25日讯 据台湾“中时电子报”报道，近期台湾香蕉盛产，导致蕉价崩跌，根据台北农产运销公司（下称“北农”）统计，今年截至6月19日为止，北农香蕉平均拍卖价格只有25.38元（新台币，下同），较去年整年度的平均拍卖价格下跌21.98%，更创下6年来新低，国民党“立委”柯志恩在facebook直指，其实台当局“农委会”才是打压农民的最大“菜虫”！

柯志恩指出，台当局“农委会副主委”陈吉仲曾说，北农总经理吴音宁上任后，台北果菜批发市场的交易均价，有利农民收益增加，但比对前项数字，她质疑社运兼学者出身的台“农委会副主委”陈吉仲，竟然可以昧于事实，替吴音宁擦脂抹粉，不知他保护的究竟是谁的利益？

柯志恩说，过去北农的7席常务董事中，台北市政府、台当局“农委会”各有2席，“农产品贩运商及其他”只占1席。但2017年北农常董改选，在台当局“农委会”的主导下，“农产品贩运商及其他”在北农股份只有20.19%，但7席常董中居然占了3席之多，这样的常董结构合理吗？

台当局“农委会”以往都是派任具有农业专业背景的官员出任北农常董的官股代表，但2017年竟然由蔬果业者担任官股代表的常董，致使北农将近一半的常董都是果菜承销的有力业者。试问，北农拍卖蔬果的价格真能有利农民吗？台当局以前不是说要抓菜虫、果虫，如今连台当局“农委会”都让出常董大位给蔬果业者，不知“农委会”在北农权力结构中是为农民利益尽责把关，还是为了政治交易而缴械投降并与业者一家亲，柯志恩质疑，是否“农委会”才是打压农民的最大“菜虫”？！（中国台湾网 王怡然）

台北农产运销公司近年来拍卖香蕉、菠萝平均价格。（图片来源：台湾“中时电子报”）

责任编辑：张申