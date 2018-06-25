美国放风限制中企投资 外交部回应

原标题：2018年6月25日外交部发言人耿爽主持例行记者会

应南非国家安全部长杜巴邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将赴南非德班出席于6月28日至29日举行的第八次金砖国家安全事务高级代表会议。

金砖国家安全事务高级代表会议是金砖国家加强政治安全合作的重要平台。第八次金砖安代会是金砖国家领导人约翰内斯堡会晤前的一场重要活动。五国安全事务高级代表将就当前国际形势、重大国际和地区问题，领导人约翰内斯堡会晤筹备，以及金砖国家加强反恐、网络安全、维和行动、打击跨国有组织犯罪合作等议题深入交换意见。中方相信此次会议将取得积极成果，进一步深化金砖国家战略互信与务实合作，为领导人约翰内斯堡会晤预作政治准备。

问：我们注意到，中央外事工作会议日前在北京召开。你能否介绍一下此次会议最重要的成果是什么？对中国特色大国外交未来走向将产生何种影响？

答：2018年6月22日至23日，中央外事工作会议在北京召开。会议全面总结了党的十八大以来中国对外工作取得的历史性成就，回答了新时代如何做好对外工作的重大理论和实践问题。这次会议最重要的成果是确立了习近平外交思想的指导地位，为不断推进中国特色大国外交提供了根本遵循和行动指南。

在习近平外交思想的指引下，中国特色大国外交将高举构建人类命运共同体旗帜，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。坚持共商共建共享，推动“一带一路”建设走实走深、行稳致远，推动对外开放迈上新台阶。运筹好大国关系，推动构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。做好周边外交工作，推动周边环境更加友好、更加有利。深化同发展中国家团结合作，推动形成携手共进、共同发展新局面。深入推动中国同世界深入交流、互学互鉴。

习近平总书记在党的十九大报告中强调，中国共产党不仅要为中国人民谋幸福，也要为人类进步事业而奋斗。在习近平外交思想的指引下，中国特色大国外交将统筹国内国际两个大局，牢牢把握服务民族复兴、促进人类进步这条主线，坚定不移维护好国家主权、安全、发展利益，坚定不移做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国特色大国外交将致力于构建人类命运共同体，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

问：6月23日，埃塞俄比亚首都集会现场发生爆炸事件，造成多人伤亡。请问中方对此有何评论？

答：我们注意到这起爆炸事件，对这种针对平民的政治暴力表示谴责。作为埃塞俄比亚的友好国家，中方真诚希望埃塞保持稳定，支持埃塞政府维护团结与促进发展的努力。

问：我们注意到，昨天外交部召开驻外使节座谈会，学习贯彻落实中央外事工作会议精神，你能否介绍一下有关情况？

答：中央外事工作会议结束后，外交部于6月24日第一时间召开全体驻外使节座谈会，学习贯彻中央外事工作会议、特别是习近平总书记重要讲话精神。王毅国务委员兼外交部长出席会议并讲话。

王毅国务委员深入阐述习近平外交思想的重大意义、科学内涵和精神实质，要求全体驻外使节和外交系统所有工作人员用习近平外交思想武装头脑，指导实践，埋头苦干，狠抓落实，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，不断开创新时代中国特色大国外交的新局面，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

问：据美国媒体报道，特朗普政府可能将限制中国企业对美某些行业的投资。中方对此有何评论？

答：我建议你就这个问题向中方主管部门询问。

作为外交部发言人，我可以说的是，我们对有关报道表示关注。中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守当地法律基础上开展对外投资合作。

中美经贸投资合作本质是互利共赢的。中资企业对美投资为美方创造了大量就业岗位和税收，也为美国企业拓展海外业务带来了资金和市场渠道。我们希望美方能客观看待企业的商业行为，为中国企业在当地开展投资活动创造良好、公平和可预期的投资环境。

问：据报道，23日，津巴布韦总统姆南加古瓦在出席竞选集会时，现场发生爆炸，莫哈迪副总统、奇温加副总统的夫人和一名部长受轻伤，另有3名安全人员丧生。中方对此有何评论？

答：中方对这起政治暴力事件予以谴责，向遇难者表示哀悼，向受伤人员和遇难者家属表示慰问。

作为友好国家，我们真诚希望津巴布韦即将举行的选举平稳顺利，国家和社会保持稳定与发展。

问：第一，你能否介绍中法领导人会晤的有关情况？第二，你能否介绍中欧有关会议情况？

答：关于第一个问题，我上周已经发布了消息。法国总理菲利普于6月22日至25日对中国进行正式访问。

今天上午，习近平主席会见了法国总理菲利普。我们已就此发布了消息稿。你已经看到了吧？（记者点头）那我就不重复了。

今天下午，李克强总理将与菲利普总理举行会谈。栗战书委员长也将会见菲利普总理。有关会谈会见情况，中方将在第一时间发布消息。请你保持关注。

关于第二个问题，中欧之间在各层级都保持着密切交往。对相关高层交往，我们都会及时发布消息。

问：据报道，昨天，土耳其总统和议会选举结束。埃尔多安总统赢得选举。中方对此有何评论？

答：中方尊重土耳其人民的选择，祝贺埃尔多安总统连任。

中方始终高度重视发展中土关系。近年来，在两国元首指引下，两国关系和各领域合作不断推进，取得许多积极成果。中方愿同土方一道继续努力，推动中土战略合作关系取得更大发展，更好造福两国和两国人民。

责任编辑：张迪