原标题：张荣顺任澳门中联办副主任 陈斯喜不再担任
经济日报-中国经济网北京6月25日讯 国务院任免国家工作人员。任命张荣顺为中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任；免去陈斯喜的中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任职务。
2018年6月22日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三次会议免去张荣顺的第四任全国人民代表大会常务委员会澳门特别行政区基本法委员会副主任、全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会副主任职务。
陈斯喜简历
陈斯喜，1958年生，籍贯福建。
1976年参加工作，研究生学历，法学博士，北京大学法学院宪法与行政法学专业毕业。
曾任职于全国人大常委会法工委、十一届全国人大法律委员会兼全国人大常委会香港基本法委员会和澳门基本法委员会、十一届全国人大内务司法委员会等部门。
曾任中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任。
第十一届、十二届全国人大常委会委员。
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