京津城际迎十年来首次升级改造 列车天津站不停靠

原标题：京津城际明天迎十年来首次升级改造 城际列车天津站不停靠

明天，京津城际铁路将进行开通以来最大一次升级改造和整体养护，根据安排，城际动车将在天津站不停车，调整为天津南站或天津西站停靠。铁路部门表示，当日除北京南至天津南站的一、二等座实行8.5折优惠外，北京站还有多趟普速列车可达天津站。旅客可以按需选择。

铁路部门表示，因实施综合检测调试，铁路部门对6月26日原定开行的北京南至天津站的城际动车组列车作了相应调整，其中，大部分调整为北京南~天津西站间运行，在津停靠站由天津站变更为天津西站，少部分调整为北京南~天津南站间运行，期间，对当日北京南~天津南站间的二等座、一等座票价实行8.5折优惠，往来京津两地的旅客可正常使用中铁银通卡和京津城际同城优惠卡。

受京津城际调试影响，除北京南站可乘高铁、动车前往天津南或天津西外，北京站还有多班普速列车供旅客选择，最快仅需1小时16分钟即可到达天津站，票价低至18.5元起。此外，北京站还开有前往塘沽站、杨村站（武清），以及直达芦台站（宁河）、杨柳青站、静海站的列车。（文/北青报记者王薇）

责任编辑：余鹏飞