海军组织舰艇编队开展海上实战化训练(图)

原标题：海军组织舰艇编队开展海上实战化训练
中新网北京6月25日电 连日来，由东部战区海军济南舰、黄冈舰组成的舰艇编队，赴远海开展海上实战化训练。
6月17日启航以来，编队先后航经台东海峡、巴士海峡、台湾海峡等海峡水道，与海军水面舰艇、航空兵、岸防等兵力在多个海区，组织开展实战化训练，检验了部队战法训法成果。
连日来，由东部战区海军济南舰、黄冈舰组成的舰艇编队，赴远海开展海上实战化训练。 杨耀祖 摄
据了解，此次海上训练是海军全面落实战斗力标准，大抓实战化军事训练的一次重要实践活动。今年以来，海军部队深入贯彻落实习主席训令，以多种形式不断掀起练兵高潮，人民海军有信心有决心有能力，坚决捍卫祖国领土主权完整和国家权益。（完）
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