人民日报：确保共青团始终忠诚于党紧跟党走

原标题：人民日报社论：谱写无愧于新时代的青春篇章——热烈祝贺中国共青团第十八次全国代表大会开幕

新华社北京6月25日 电人民日报6月26日社论：谱写无愧于新时代的青春篇章——热烈祝贺中国共青团第十八次全国代表大会开幕

中国共产主义青年团第十八次全国代表大会今天开幕了。中国特色社会主义进入新时代，亿万团员青年正在为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦倾力奉献。值此之际召开的这次团代会，意义不同寻常。我们对大会的召开表示热烈祝贺！

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对共青团工作高度重视。习近平总书记亲自主持召开党的历史上第一次中央党的群团工作会议，指导制定新中国历史上第一个青年发展规划，指导审定共青团中央改革方案和中央团校改革方案，关心指导青联、学联、少先队改革，极大振奋了全国各族青少年和广大青少年工作者的精神，有力推动了青少年和共青团事业的发展。

5年来，共青团坚决贯彻党中央要求，牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性的前进方向，紧紧围绕团的根本任务、政治责任、工作主线，奋发改革、锐意进取、真抓实干，团的政治建设得到根本性加强，政治站位切实提高，政治功能更加凸显，紧紧跟党走的行动更加自觉。思想政治主旋律更加高扬，团建科学化水平不断提升，从严治团取得扎实进展，青年生力军作用更加彰显，共青团伙伴队伍日益壮大，青年发展大格局正在形成，共青团在改革新征程中展现出新的时代面貌。

当代青年是同新时代共同前进的一代。我们面临的新时代，既是近代以来中华民族发展的最好时代，也是实现中华民族伟大复兴的最关键时代。广大青年既拥有广阔发展空间，也承载着伟大时代使命。要承担起这一光荣使命，青年人要自觉把个人的前途同国家民族的命运紧紧联系在一起，忠于祖国、忠于人民，立鸿鹄志、做奋斗者，求真学问、练真本领，知行合一、做实干家，牢记紧跟党走的初心，勇当实现中华民族伟大复兴的生力军。

新时代共青团工作迎来难得机遇，也面临重大挑战。如何提升思想引导工作的针对性有效性，增强组织青年、宣传青年的核心能力，如何构建覆盖有效的新型组织体系，服务青年成长、在更加广阔领域发挥青年生力军作用，是新时代共青团工作的重大命题。习近平新时代中国特色社会主义思想为做好新时代党的青年工作提供了根本遵循，要以此为统领，进一步坚持政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团，聚焦主责主业，确保共青团始终成为忠诚于党、紧跟党走的共青团，思想先进、理想坚定的共青团，心系青年、根植青年的共青团，勇于担当、奋发进取的共青团，朝气蓬勃、纪律严明的共青团。遵循青年工作的基本规律，深入青年之中，倾听青年呼声，把握青年脉搏，引领青年风尚，共青团组织就能始终紧跟党走在时代前列、走在青年前列。

“国家的前途，民族的命运，人民的幸福，是当代中国青年必须和必将承担的重任。”心中有阳光，脚下有力量，为了理想能坚持、不懈怠，就没有战胜不了的困难，没有成就不了的事业。更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持中国青年运动的时代主题，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦，我们一定能谱写无愧于新时代的青春篇章。

责任编辑：桂强