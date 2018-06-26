原标题：暴雨蓝色预警：山东四川等局地有大暴雨

中国天气网讯 中央气象台6月26日06时发布暴雨蓝色预警：

预计26日08时至27日08时，山东南部、河南东部、安徽北部、江苏北部、四川盆地西部、甘肃东南部、广西南部、广东西南部、云南西部和南部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨（100~180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量40~60毫米，局地70毫米以上），局地并伴有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；

2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；

3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

责任编辑：吴金明