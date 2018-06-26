黄淮江淮等地有强降雨 中央气象台发暴雨蓝色预警

原标题：黄淮江淮等地有强降雨 中央气象台发布暴雨蓝色预警

中新网6月26日电 据中央气象台网站消息，26~28日，四川盆地西部以及黄淮、江淮、西北地区东南部、云南等地将出现强降雨，部分地区有大到暴雨、局地大暴雨，并伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气，中央气象台发布暴雨蓝色预警。26日华北及黄淮北部等地的高温天气有所减弱，27日上述地区高温天气将再度加强；此外，未来三天，江南大部、华南东部等地将有35℃以上的高温天气，局地37~38℃。

资料图：市民在大雨中出行。 陈冠言 摄

山东河南四川云南广西等地部分地区出现强降雨

昨日，山东中北部、河南北部、陕西中部、甘肃东南部、四川盆地西部及云南东南部、广西南部等地部分地区出现暴雨或大暴雨，山东潍坊、四川绵阳和成都、广西钦州和防城港等局地降特大暴雨（250~367毫米）；上述地区最大小时降水量80~104毫米；黑龙江南部和吉林西部等地部分地区出现大雨或暴雨，黑龙江大庆和吉林白城局地降大暴雨（100~136毫米）。

黄淮江淮四川盆地等地有强降雨

26~28日，四川盆地西部以及黄淮、江淮、西北地区东南部、云南等地将出现强降雨，部分地区有大到暴雨、局地大暴雨，并伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气；内蒙古东部、东北地区多阵雨或雷阵雨天气。

预计26日08时至27日08时，山东南部、河南东部、安徽北部、江苏北部、四川盆地西部、甘肃东南部、广西南部、广东西南部、云南西部和南部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨（100~180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量40~60毫米，局地70毫米以上），局地并伴有雷暴大风等强对流天气。为此，中央气象台6月26日06时发布暴雨蓝色预警。

全国强降雨落区预报图（6月26日08时-27日08时）

华北江南等地有高温天气

26日华北及黄淮北部等地的高温天气有所减弱，27日上述地区高温天气将再度加强；此外，未来三天，江南大部、华南东部等地将有35℃以上的高温天气，局地37~38℃。

未来三天具体预报

6月26日08时至27日08时，山东南部、河南东部、苏皖北部、四川盆地西部、云南西部和南部、广西南部等地的部分地区有大雨或暴雨，其中，江苏北部、四川盆地西南部局地大暴雨（100~180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水等强对流天气。此外，黑龙江西部、吉林西部等地有中到大雨，局地并伴有雷暴大风等强对流天气。渤海海峡、黄海北部和中部海域将有7~8级、阵风9~10级的旋转风。

全国降水量预报图（6月26日08时-27日08时）

6月27日08时至28日08时，东北地区东部、黄淮东南部、江淮东部、四川盆地西部、陕西西南部、甘肃东南部、云南南部和西部以及西藏东南部等地有中到大雨，其中，安徽东北部、江苏中部、四川盆地西部等地局地有暴雨（50~80毫米），上述部分地区伴有短时强降水，局地雷暴大风等强对流天气。内蒙古中东部、华北北部等地的部分地区有4~6级风。

全国降水量预报图（6月27日08时-28日08时）

6月28日08时至29日08时，黄淮南部和东部、江淮北部和东部、江汉中北部、江南东北部、陕西南部、甘肃东南部、四川盆地西部、云南南部和西部以及西藏东南部等地有中到大雨，其中，江苏中南部、安徽中部、河南南部、湖北北部、四川盆地西部局地有暴雨或大暴雨（100~120毫米）；上述部分地区并伴有短时强降水、局地雷暴大风等强对流天气。

全国降水量预报图（6月28日08时-29日08时）

责任编辑：张玉