这家上市公司因重金属污染遭环境部点名 被罚53万

原标题：罗平锌电：涉环保问题的铅锌生产线停产整治，受罚53万元

澎湃新闻记者 杨漾

因环保问题“触雷”、深陷重金属污染漩涡的云南罗平锌电股份有限公司（罗平锌电，002114.SZ）6月25日晚间公告，公司于当天收到云南省曲靖市环境保护局下发的《关于对云南罗平锌电股份有限公司涉及铅锌生产线实施停产整治的通知》 （下称《通知》）。《通知》称，依据有关法律法规规定，决定从即日起对该公司涉及锌冶炼生产线实施停产整治。罗平锌电必须于10月31日前完成存在环境问题的整改，整改完成后经该市环境保护局组织验收后方可复产。

此外，罗平锌电称，已分别于6月24日及6月25日收到曲靖市环境保护局出具的《行政处罚事先（听证） 告知书》及《行政处罚决定书》，曲靖市环保局决定对该公司作出包括责令改正违法行为和罚款53万元的行政处罚。

罗平锌电位于珠江上游的云南省曲靖市罗平县，注册资本18385.2万元，于2007年2月上市，公司资产包括年产90000吨铅锌矿石的采矿厂、日处理300吨矿石的选矿厂、年产120000吨电解锌的锌厂等。在2016年第一轮中央环保督察反馈中，该公司被指重金属污染隐患问题突出。

生态环境部6月21日发布的题为《曲靖市委市政府官僚主义 上市公司环境污染触目惊心》的通报显示，中央第六环保督察组于6月12日下沉曲靖市督察发现，罗平锌电的上述污染问题不但没有解决，反而呈进一步加重之势，废渣违规堆存依然如故，且旧账未还又欠新账，对珠江上游水环境安全造成严重威胁。

通报称，截至今年6月，罗平锌电仍有近10万吨含铅废渣尚未安全处置。更为严重的是，与原堆场临近的另一堆场还堆放大量含铅、锌、镉等有毒有害物质的钙渣（含脱硫石膏渣），没有台账，管理粗放，数量不详。据督察人员估测，堆放总量应在10万吨以上，且堆存高度远超于地面，受雨水冲刷，钙渣与雨水形成的混合物四处流淌，现场一片狼藉，环境隐患突出。

检查还发现，该公司电解车间管理混乱，不但未按要求收集高浓度重金属废水进行处理，实现车间达标排放；而且将沾染有高浓度重金属污染物的电解板随意露天堆放，严重污染环境。此外，对于雨后冲刷到地面、水沟的含重金属废渣，该公司清理收集后普遍就近丢弃在厂区绿化带中，造成二次污染，部分厂区裸露地面因沾染重金属污染物后寸草不生。

电解车间高浓度电解废水洒落地面（左图），违规将沾染高浓度重金属废水的电解板露天堆放（右图）。

6月21日，罗平锌电连遭深交所监管关注、云南证监局问询和证监会立案调查。

针对当地环保部门要求停产整治对公司经营的影响，罗平锌电在6月25日的公告中称，公司停产的铅锌生产线主要产品为锌锭，其年收入占公司全年营业收入约90%。根据公司制定的整改方案，整改预计9月15日前完成，力争提前完成。

不过，罗平锌电称，由于铅锌生产线毛利为负且停产期间的固定费用较低，铅锌生产线停产不会对盈利产生重大不利影响。公告称，截至6月22日，该公司账户资金约3000万元，经资金预算，停产整顿期间亦不会对公司现金流产生重大不利影响，本次的行政处罚金额预计亦不会对经营业绩造成重大影响。

责任编辑：张义凌