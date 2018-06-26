这家公司污水渗坑被督察组发现 就地掩埋掩盖事实

原标题：江苏一公司污水渗坑被督察组发现 就地掩埋掩盖事实

中新网6月26日电 据生态环境部网站消息，中央第四环境保护督察组在江苏徐州市、宿迁市下沉督察时，针对2016年第一轮中央环保督察期间群众举报问题整改情况进行了抽查，发现部分举报问题整改不彻底、不到位。泽龙石英有限公司的污水渗坑被督察组发现后，不但没有立即整改，还直接就地掩埋，企图掩盖环境违法事实，性质恶劣。

烧炭土窑依然存在

2016年7月中央环保督察期间接到群众举报，反映宿迁市沭阳县木炭加工企业污染环境。案件转办后，沭阳县虽然进行了一定整改，但未能建立长效机制，没有举一反三彻底整改到位。督察人员下沉督察时发现，一些没有任何治污设施的土窑依然在进行烧炭生产。

土窑烟囱林立，没有任何治污设施

督察人员在现场看到，这家土窑厂没有名字，建在桑墟镇三台村，周边都是农田。该窑厂没有任何污染治理设施，废气直排，木焦油直接排入厂外农田沟渠，浓黑粘稠，周边土壤已被污染。现场检查时，窑炉外壁温热，炉内正在生产木炭。

窑炉外壁温热，炉内正在生产木炭

木焦油污染沟渠和土壤

这样的土窑不止一家，督察人员在周边随便一转，就发现另外一处。厂方留守人员说，该窑是两个月前才停产的，但是窑体没有拆除，随时可以复产。

土窑两个月前停产，随时可以复产

据当地群众反映，这种土窑在沭阳县至少还有十多家，附近华冲镇、万匹镇、青伊湖镇等地也有。因为时间关系，督察人员没能一一核实。

沭阳县对待中央环保督察就事论事，敷衍应对，对群众举报明确的企业查处后便万事大吉，没有举一反三，以至于早该取缔的土窑依然继续生产，严重影响空气质量和周边环境。

泽龙公司直接掩埋污水渗坑

2016年7月中央环保督察期间群众举报，反映新沂市阿湖镇石英砂加工厂酸洗作业污染环境。徐州市政府整改报告显示：新沂市取缔了多家违法企业，但因石英砂加工是当地的传统产业，因此保留江苏泽龙石英有限公司（以下简称泽龙公司）等两个酸洗集中点，完善环保配套设施，做到集中管理，规范化建设和达标排放，责成新沂市环保局和阿湖镇政府加大对这两家酸洗石英砂加工企业的监管。

然而，这次督察“回头看”发现，泽龙公司作为保留企业，在厂墙北侧有多个污水渗坑，酸性废水随意排入其中，没有任何防渗措施，土壤已被污染。企业附近就是农田，给周边环境带来污染隐患。

厂外未经防渗处理的污水坑

更为恶劣的是，次日督察人员再次来到现场时看到，酸性废水没有做任何处理，挖掘机和铲车却正在对污水渗坑进行掩埋。

挖掘机直接对污水坑进行掩埋

作为一家整治后重点企业，本应做到规范运行、达标排放，然而泽龙公司却肆意排污，而且在督察人员发现后，不是积极整改，而是企图掩盖违法事实。

蓝丰公司露天堆放工业固废

2016年中央环保督察期间接到群众举报，反映蓝丰生物化工有限公司（以下简称蓝丰公司）固废处置不当。徐州新沂市环保局对其进行了相应查处。然而，这一处罚没有引起蓝丰公司的重视，新沂市也未能对蓝丰公司违规堆放工业固废问题进行彻底排查和监管。

这次“回头看”下沉督察期间，督察人员在蓝丰公司的厂区看到，大量废弃反应釜、储罐、化工废桶、试剂瓶等被随意露天堆放，没有任何防护措施，堆放区域及周边有明显刺激性气味，一些废弃的反应釜有残液洒落地面并渗入土壤。

地面土壤已被污染

蓝丰公司作为一家上市公司，没有认真担负起应尽的环保责任，整改不彻底，工作不到位，带来不良社会影响。

督察组表示，江苏徐州、宿迁两地市及有关市、县对第一轮中央环保督察转办案件敷衍了事，对长期存在的污染问题睁只眼闭只眼，存在不作为、慢作为，甚至失职失责等问题，督察组还将进一步调查，并要求地方依法依规严格处理、严肃问责。

责任编辑：张玉