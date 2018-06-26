人民日报刊文谈世界杯球队出局:告别也是一道风景

原标题：人民日报刊文谈球队出局：告别也是一道风景

打完世界杯小组赛第二轮，已有6支球队提前晋级16强赛，也有8支球队铁定无缘16强赛，剩下的球队则可以分为几个档次，竞逐出线名额的态势各不相同。

对无缘16强赛的8支球队而言，接下来的第三轮比赛更多的是为荣誉而战，但因为比赛结果同时牵系同组各队的出线形势，如何发挥水平、打出风采，同样是精彩世界杯的重要组成部分。

对已经提前晋级16强赛的6支球队而言，第三轮小组赛或牵系同组其他队的晋级命运，或决定自身的小组赛名次，同样需要全力出战、不容有失。而小组赛第三轮比赛同组两场比赛同时开赛的赛程设计，也在最大限度地护卫着赛事公平。

对那些或是出线形势比较乐观，或是依然可以通过自身努力掌握晋级命运，或是自身打好比赛也还要看别人脸色，或是距离被淘汰仅一步之遥的球队而言，他们的存在与抗争更是令世界杯小组出线形势悬念丛生，不到比赛终场哨响就无法揭开谜底。

当前的世界杯只有32支参赛队伍，这32支队伍能够站到世界杯赛场上已经足够幸运。对每一支参赛队伍来说，每一场比赛、每一个进球、每一个失球、每一个或精彩或失常的表现，都注定将被载入世界杯史册。而当前世界杯的下一阶段比赛只有16强席位，剩下的16支队伍注定将告别世界杯，谁将告别、谁会留下，以什么样的方式告别、以什么样的方式留下，共同描绘了一幅引人入胜、异彩纷呈的世界杯画卷。

世界杯是球队、球员的盛事，也是球迷的盛事。强队过早告别世界杯、弱队涉险过关选择留下，都会引发不小的波澜，也正因如此，参与、观赏世界杯的旅程也就注定成为惊喜与失落交织、痛并快乐着的旅程，多一分精彩、少一点遗憾也就成为人们寄望世界杯的良好祝愿。

告别总会有伤心与泪水，告别又何尝不是一道风景，如果说眼下的告别是为此前的失误在付学费，那么下次再来的时候也许就可以走得更远。

责任编辑：吴金明