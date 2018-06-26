原标题：天津：7月起住房公积金缴存基数不得低于2050元
新华社天津6月26日电（记者付光宇）记者从天津市住房公积金管理中心获悉，经天津市住房公积金管理委员会审议通过、市政府批准，2018年7月1日起，天津市住房公积金缴存额将进行调整，涉及调整内容包括缴存基数、企业缴存比例政策等方面。
据介绍，在缴存基数例行调整方面，天津市住房公积金缴存基数由2016年职工个人月均工资总额，调整为2017年职工个人月均工资总额。同时，缴存基数继续实行限高保低，缴存基数最高不得超过24240元，最低不得低于天津市2018年最低月工资标准2050元。
此外，为进一步减轻企业负担，明确企业可根据自身实际，在5%至12%之间自主确定住房公积金缴存比例。经职工大会或职工代表大会（工会）讨论通过，生产经营困难企业可申请降低缴存比例，降低比例由现行的不低于单位和职工各5%调整至不低于单位和职工各1%，同时取消“上一年度亏损”这一申请降低比例条件。
记者了解到，除企业外，其他单位缴存比例政策仍维持不变，缴存比例仍为单位和职工各11%。单位可根据自身情况，按单位和职工各12%的比例缴存住房公积金。
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