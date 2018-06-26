想了解中国在巴尔干影响力 发薪日到这个小镇看看

原标题：想了解中国在巴尔干影响力，请在发薪日到这个塞尔维亚小镇看看

参考消息网6月26日报道 彭博新闻社网站6月25日刊文称，中国重视基础设施和市场，这使得巴尔干地区对中国的积极态度一直在增加。它达到了很高的水平，这可能是因为来自中国的投资被描述为一种善意姿态。

文章称，要想了解中国在作为欧洲后院的巴尔干半岛的影响力，请在发薪日到塞尔维亚小镇斯梅代雷沃看看。

文章称，那个时候，在距离该地区第一大雇主泽莱扎拉钢铁厂不远的“女高音”比萨店里，意大利辣香肠比萨供不应求，亚斯米娜·什柳基奇在大广场经营的服装店客流颇大。一家中国企业于2016年投资该厂，让它能经营下去，这个中国投资者的重要性无法不引起零售商的注意。

文章称，49岁的什柳基奇说：“如果没有他们，那将是一场彻底的灾难。”

文章称，对泽莱扎拉钢铁厂的收购是在巴尔干地区提高中国声誉的一系列引人注目的投资中的一项。

文章称，在塞尔维亚最大的五个投资者中，有四个来自欧盟。据欧盟计算，欧盟在非欧盟西巴尔干地区内2017年的所有贸易中占73%。中国和俄罗斯各占约5%。然而，一项政府调查显示，塞尔维亚人认为中国和俄罗斯都位列前三，远远超过德国。

文章称，中国认为该地区是通往欧洲的一条关键走廊，是“一带一路”倡议的组成部分。有关项目包括克罗地亚南部的一座跨海大桥。

文章称，益普索战略市场公司负责人斯尔詹·博戈萨夫列维奇说：“对中国的积极态度一直在增加。它达到了很高的水平，这可能是因为来自中国的投资被描述为一种善意姿态。”

责任编辑：张玉