原标题：日媒：中美AI人才争夺战愈演愈烈 日本劣势明显

参考消息网6月26日报道 日媒称，世界范围内人工智能（AI）专家的争夺战愈演愈烈，包括无人驾驶汽车、消费者数据分析、语音识别和人脸识别系统等领域。

据《日本经济新闻》6月24日报道，随着经济数字化的发展，很多商务场合需要精通人工智能的技术人员。也有调查显示，人工智能人才缺口为70万人。争夺21世纪技术霸权的中美两国企业竭尽全力争夺人才，仍实行论资排辈的日本企业可以跟上潮流吗？

报道称，今年2月在美国路易斯安那州新奥尔良举办的人工智能大会的“通用语言”似乎是中文。阿里巴巴集团和腾讯公司等中国互联网公司积极招揽人才，掌握专业知识的学生也纷纷来此寻觅可以发挥自身能力的岗位。

腾讯旗下的研究机构发布的《全球人工智能人才白皮书》指出，全世界的企业需要约100万名人工智能人才。而实际活跃的专业人才只有30万人。具有相关研究能力的教育机构全世界约有370家，每年可以培养出2万名人才。为填补严重的人才缺口，企业纷纷走出国门在全世界范围内搜寻人才。

美国谷歌公司此前在北京开设“人工智能中国中心”，该中心谋求招聘可以带来全新理念的技术人员。其目的在于在中国网罗可以引领创新的优秀学生。

责任编辑：张玉