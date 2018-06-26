原标题：江苏发布高温黄色预警 多城气温冲破37℃
中新网南京6月26日电 （杨颜慈）江苏省气象台2018年6月26日10时17分发布高温黄色预警信号。预计未来24小时内，苏州、无锡、常州、南通、镇江、南京大部及泰州南部最高气温将升至37℃以上。
入夏以来，江苏多地气温再度攀高，本轮高温天气伴随高湿而来，人体闷热感十分明显。自昨日（25日）起，南京、无锡、镇江、苏州、南通、扬州、常州、泰州日最高气温都已突破35℃高温线。随着副热带高压迅速发展，淮河以南地区火力全开，高温持续，今早10时起，各地气温数值不断“刷新”。
针对本轮高温，气象台发出防御指南：提醒有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；午后尽量减少户外活动；对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。
梅雨季却“意外”地盼来高温天，让不少市民吐槽，“梅雨没雨”，“反倒像进入了三伏天”。自22日江苏自南向北进入梅雨季以来，梅姑娘在多日的“小打小闹”后，终于“放大招”。
新一轮“高温+暴雨”即将来袭。
据江苏省气象部门预报，26-28日该省自北向南将迎来较强降水，淮河以南地区有高温。28日起雨带南压，淮北地区阴有阵雨或雷雨并渐止，其它地区阴有阵雨或雷雨，其中江淮之间南部和沿江苏南地区雨量中到大局部暴雨。29日沿江和苏南地区阴有阵雨或雷雨，其它地区多云转阴有阵雨或雷雨。
今年的入梅总体偏晚，雨量也较小。气象部门提醒，目前全省天气总体利好，夏种工作进入尾声，其中水稻播栽面积已完成预计面积的97%。各地要抓紧时机做好夏种扫尾工作，关注强降水对新栽水稻的影响，加强田间管理。（完）
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