原标题：谭亚东少将履新军事科学院军事法制研究院院长

澎湃新闻记者 岳怀让

军改后军事科学院新组建的各研究院领导陆续亮相。

据军事科学院官方微信公众号消息，近日，由军事科学院军事法制研究院主办的“创新科研协作机制，推进国际军事法研究”座谈会在京举行。军事科学院曲爱国副院长出席座谈会并致辞，军事法制研究院谭亚东院长介绍了该研究院的基本情况和建设目标。

座谈会期间，军事科学院军事法制研究院与国防大学政治学院西安校区、武汉大学法学院等单位分别签署了《科研协作意向书》，向有关专家颁发了特聘专家证书。

上述官方消息证实，谭亚东少将已经履新军事科学院军事法制研究院院长一职。公开资料显示，谭亚东长期在军事科学院从事科研工作，曾任军事科学院作战理论与条令部室主任、副部长，2013年晋升少将军衔。

在军报等权威媒体的报道中，军事科学院下属的军事医学研究院、国防工程研究院、军队政治工作研究院、系统工程研究院、战争研究院、防化研究院、军事法制研究院、国防科技创新研究院等八个研究院此前已经陆续亮相。

其中，担任军事科学院军事法制研究院政委的是刘仁献少将。

中国军网今年2月曾刊文《触摸依法治军的强劲脉动》介绍了新调整组建的军事科学院军事法制研究院。

军网文章介绍，这个研究院伴随新的军事科学院调整组建应运而生。该院成立半年多来，先后接续推进16项法规编修任务，完成40余项法规审读修改任务，提交20余份重要咨询报告。

该研究院致力打造成军事法学研究的国际知名机构、军事法制研究的国家权威机构、军队法治建设的综合研究智库、军事法制科研的协同创新中心。

责任编辑：张义凌