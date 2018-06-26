美渲染中国“学术渗透” 软实力领域也不自信了？

原标题：美渲染中国“学术渗透”，软实力领域也开始不自信了？

参考消息网6月26日报道 据美媒报道，美国负责制造业和工业基地政策的助理国防部长帮办埃里克·丘宁21日在国会众议院军事委员会的一场听证会上说，五角大楼正审查一些同时与美国国防部和中国公司进行合作的美国大学。

有舆论指出，美国越来越多地将学术领域的人员技术往来与国家安全捆绑，给中美间学术交流制造障碍。美国中央情报局及其他情报机关工作人员6月6日在美国参议院司法委员会上表示，他们担心中国学生利用美国各大高校内的渠道收集情报或机密信息。

中国现代国际关系研究院研究员王文峰接受参考消息网采访时称，美国近年来在安全及战略上，对中国的防范呈明显加强的趋势。在不少美国人看来，要“卡住”中国的发展，一个比较有效的手段便是渲染中国在技术领域的“渗透”，隔绝中国与美国的交流，阻止中国获取美国技术。

王文峰观察，从近期的舆论可以看出，美国国内有很强的一种声音，认为中国近年来快速发展的一大原因在于，中国使用了所谓“不正当”的方式，从美国获取技术，而中国与美国的学术交流也被视为这种“不正当”方式的一部分。因此，美国在学术领域渲染“中国渗透”成为美国防范中国的突出表现。

中国现代国际关系研究院美国问题专家孙成昊也表示，美国炒作中国在学术领域的“渗透”，与美国整体对华战略考虑相一致。美国自去年年底出台国家安全战略报告以来，将中国定义为战略对手。这表明美国在顶层设计上的对华思路已经成形，即在全球范围、各个领域，加强与中国的竞争，其中自然包括科技领域。因此，美国在科技领域要求所谓“对等”条件，给中国提出更加严苛的要求。

孙成昊进一步指出，美国国会及部分对华态度强硬的战略界人士过度渲染“中国意识形态渗透”、“留学生渗透”等问题，企图制造新一轮的“中国威胁论”，不仅在经济和军事上强调中国的威胁，还在科教文卫等软实力领域“做文章”。

王文峰分析称，美国认为，过去40年“对华接触”战略并没有让中国朝着美国希望的方向发展，因此现在更倾向于强硬对待中国。学术领域对中国的防范，是其战略部署的重要一环。

孙成昊也认为，美国目前收紧政策，在签证问题、资金支持等方面给中国制造更多困难，虽然没有全面切断对华交流，但人文科技领域的交流，一直是中美两国交流的坚实基础，如果一味地从防范打压的角度思考问题，将正常的人文交流、科技交流政治化，必然对中美关系造成不利影响。

美国国内学术界对此已表示担忧。美国国际教育工作者协会（NAFSA）公共政策副执行主任吉尔·威驰在6月6日的参议院司法委员会听证会上，强调美国需要国际人才。她发言称，“如果学生不再来到这里，我们将失去我国与其他国家未来领导人建立关系的能力，并无助于强化我们自己的国家安全。”“可能参与不道德或非法行为的只是极少数人，绝大多数国际学生和学者都在帮助推动创新，这有利于美国高等教育机构和企业，以及美国人民。”

孙成昊指出，美国自称是一个接受多元化人才的国家，吸引来自全球各地的优秀人才，为推动人类共同科技发展作出贡献。现在，美国单方面渲染中国在学术领域的渗透，体现了美国自身的不自信，同时也与过去的理念相违背，对自身科技发展也会造成影响。（完）

责任编辑：张玉