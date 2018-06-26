吴敦义:“九二共识”是历史事实 不是谁可以毁的

原标题：中国国民党主席吴敦义：“九二共识”是历史事实
参考消息网6月26日报道 台媒称，中国国民党主席吴敦义6月24日说，1992年的“九二共识”是历史事实，不是谁讲没有就没有。
据台湾“中央社”6月24日报道，吴敦义出席革命实践研究院建研青年领袖营活动受访表示，1992年发生的事情是历史事实，双方都换文过，就是那35个字，“两岸都坚持一个中国的原则，但是对于它的涵义，双方同意用口头声明方式，各自表达”，历史事实就是这回事，不是哪一个人就可以毁掉的。
另据台湾联合新闻网6月25日报道，前民代孙大千25日表示，两岸之间正在上演着中国大陆与“台独”势力全面对决的戏码，“台独”势力联手美日不断拉帮结派，台湾的生存空间正在一步步被民进党葬送。不论是“邦交国”“断交”或是“跨国企业”的改名对台湾来说都是属于“不可逆的伤害”。台湾所失去的，将会永远失去。
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