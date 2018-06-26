韩国世宗一施工现场起火 12名中国公民受伤(图)

北京时间16：30更新：
据韩方最新通报，受伤中国公民为12人，分送到多家医院。使馆要求韩方全力救治伤者。（央视记者 卢星海）
北京时间16：15更新：
当地时间26日下午13时16分，韩国世宗市一在建施工现场发生火灾，导致26人受伤，4人失踪。据我使馆工作人员介绍，有9名中国公民受伤。韩方初步通报有中国公民在现场。中国使馆已启动应急机制，同韩方有关部门建立热线联系，第一时间派领事部负责人率工作组赶赴世宗市。（央视记者 卢星海 唐鑫）
另据海外网
韩国工地失火12名中国公民受伤 现场黑烟冲天
海外网6月26日电 据韩联社报道，当地时间26日下午13点16分，韩国世宗市一处商住混合建筑施工现场突发大火，黑烟冲天。事故造成至少27人受伤。另据央视网消息，有12名中国公民受伤。相关建筑单位称，现场共有约169名工人。
世宗市消防部门负责人说，有人报警称，事发时，听到地下停车场发出“砰”的一声，随后开始冒烟。
当地消防部门共计投入40辆消防车和115名消防员进行灭火。截至当地时间下午3点40分，大火已经得到控制，但灭火工作仍面临困难。
报道说，施工建筑内部推测堆有大量可燃隔热材料，由于尚未完工，消防设施并不完善。
另据央视网报道，韩方最新通报称，受伤中国公民为12人，已被分送到多家医院。使馆要求韩方全力救治伤者。（海外网/刘强）
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