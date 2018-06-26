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赴韩中国留学生遭“虚拟绑架”索赎金 使馆发提醒

赴韩中国留学生遭“虚拟绑架”索赎金 使馆发提醒
2018年06月26日 17:17 中国新闻网
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　　原标题：赴韩中国留学生遭“虚拟绑架” 使馆发提醒

　　中新网6月26日电 据中国驻大韩民国大使馆网站消息，近日，一名在韩中国留学生遭遇“虚拟绑架”电信诈骗案件。诈骗分子冒充使馆人员骗取当事留学生信任后，伙同他人冒充警方，诱导当事人拍下被捆绑照片，并与父母切断联系，制造绑架假象，通过微信向当事留学生父母索要高额赎金。中使馆获悉有关情况后，迅速联系韩国警方找到当事留学生，未造成重大损失。

图片来源：中国驻大韩民国大使馆网站截图。图片来源：中国驻大韩民国大使馆网站截图。

　　近期，“虚拟绑架”类电信诈骗在亚洲、北美洲、大洋洲均已发生多起，涉案金额巨大，受害者主要为当地中国留学生。诈骗分子通常冒充驻外机构人员或中国公安机关人员，捏造当事人涉嫌犯罪的虚假事实，通过诱导、胁迫、恐吓等手段远程控制当事人，使其与家人断绝联系，并配合拍下被绑架、受虐待、裸露的照片或视频。在当事人“失联”期间，诈骗分子通过微信或QQ，将照片和视频发给当事人父母，声称孩子被“绑架”，以此索要巨额赎金。

　　鉴此，中国驻韩国大使馆特别提醒广大在韩中国留学生提高警惕，防止遭受“虚拟绑架”等电信诈骗，并提示如下：

　　一、使馆、公安等机构和部门不会通过电话、微信、QQ等方式告知留学生违法涉案。在接到自称使馆或公安机关名义的电话时要保持镇定，及时向使馆公开电话或国内公安机关核实情况。

　　二、妥善保管个人身份证号码、家庭情况、银行账户等信息，注意与家人保持顺畅联系，遇来电人要求“不要与家人朋友联系，以配合办案”或提出其他不合常理的要求时，切勿相信。

　　三、如不幸上当受骗，要及时向韩国警方报案，同时委托家人向国内公安部门报案，保留相关证据，尽量避免损失。

　　韩国报警电话：112

　　中国驻韩国大使馆领保值班电话：02-755-0572；

　　中国驻釜山总领馆领保值班电话：010-8519-8748；

　　中国驻光州总领馆领保值班电话：010-2351-2110；

　　中国驻济州总领馆领保值班电话：064-722-8802；

　　外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308。

　　责任编辑：赵慧颖

责任编辑：张迪

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