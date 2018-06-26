原标题：台军情报头子将换人，媒体曝光背后“宫斗”过程

台军“情报头子”即将换人。

据岛内媒体中时电子报、东森新闻云报道，负责台军方情报工作的“军情局长”刘德良将于今年7月1日到龄退伍，目前敲定由“国安局主任秘书”陈进广接任。不过，台媒在披露消息的同时也曝光了上述人事变动背后的各方角力“宫斗”过程。

东森新闻云报道提到，将接过“军情局长”的陈进广原本意欲争取的是“特勤中心副指挥官”这个位置，不料意外失利，转而瞄准“军情局长”职务。这一变动引发了台当局防务部门、“国安局”双方人马在台面下的较劲，台当局因此决定将人事安排延后了二周宣布。

报道称，在今年年初，岛内防务相关人士透过蔡英文办公室内高层了解到，倾向于安排陈进广转任“特勤中心副指挥官”一职，这一职务将负责维护蔡英文的安保工作。但据知情人士透露，台当局高层认为负责维安，除了基本专业能力之外，站在蔡英文身边也要考虑“门面”问题。

因此，在“综合性”考虑之后，台当局未同意陈进广的任命，改由“宪兵”出身的周广齐补缺。陈进广方才瞄准“军情局长”位置。

台媒分析认为，“军情局长”过去由台防务部门人马出任，在刘德良退休之前，与现任台当局防务部门负责人严德发交情甚深的防务部门“电展室主任”刘德金，一直是该部门内部力推的人选。

不过，台媒文章提到，由于来自台当局防务部门的周广齐出任的“特勤中心副指挥官”一职原本属于“国安局”系统，作为交换，“国安局”方面透过蔡英文办公室高层争取到了“军情局长”职务。

台媒还在报道中披露，上述人事变动其实早在6月16日之前就要敲定，就等台当局领导人蔡英文签核。不过，相关人事变动在6月13日提前被媒体曝光。因此，包括台军方“八军团指挥官”陈晓明转任“宪兵指挥官”在内的台军人事任命案都被要求“延后处理”。

此外，台媒在报道中透露，陈进广接掌“军情局长”之后，留下的“国安局主任秘书”职缺以备受高层赏识、极力栽培的现任“国安局人事处长”谢明体接任的呼声最高。

责任编辑：余鹏飞