原标题：浙江建德一危房拆除中倒塌 致一拆房民工被压死亡
中新网6月26日电 据浙江省建德市乾潭镇人民政府官方微博消息，26日上午10时30分左右，乾潭镇骑龙村画坞口自然村在拆除一所危房时意外发生倒塌，致使1名拆房民工被压死亡。
目前，建德市公安、消防、住建、乾潭镇等有关部门单位正在现场处置。事故原因正在调查中。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 官方通报庆阳女孩跳楼事件 学校和教育...
- 【 军事 】 出鞘：格鲁吉亚为何成中国战略向西关...
- 【 财经 】 涨价去库存到十字路口：棚改是危险信...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 冯小刚否认曾发网传公开信：蓄意捏造
- 【 科技 】 解剖美团：会是下一个亚马逊吗？
- 【 教育 】 北京690人获清华北京大学自招降分认定
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有