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浙江建德一危房拆除中倒塌 致一拆房民工被压死亡

浙江建德一危房拆除中倒塌 致一拆房民工被压死亡
2018年06月26日 17:30 中国新闻网
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　　原标题：浙江建德一危房拆除中倒塌 致一拆房民工被压死亡

　　中新网6月26日电 据浙江省建德市乾潭镇人民政府官方微博消息，26日上午10时30分左右，乾潭镇骑龙村画坞口自然村在拆除一所危房时意外发生倒塌，致使1名拆房民工被压死亡。

　　目前，建德市公安、消防、住建、乾潭镇等有关部门单位正在现场处置。事故原因正在调查中。

 

责任编辑：张迪

建德民工浙江
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