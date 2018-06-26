原标题：浙江建德一危房拆除中倒塌 致一拆房民工被压死亡

中新网6月26日电 据浙江省建德市乾潭镇人民政府官方微博消息，26日上午10时30分左右，乾潭镇骑龙村画坞口自然村在拆除一所危房时意外发生倒塌，致使1名拆房民工被压死亡。

目前，建德市公安、消防、住建、乾潭镇等有关部门单位正在现场处置。事故原因正在调查中。

责任编辑：张迪