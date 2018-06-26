蔡英文非洲刷存在感 台“驻斯威士兰大使”累中风

原标题：蔡英文非洲刷存在感，台当局“驻斯威士兰大使”累中风

台当局目前在非洲仅存最后一个“友邦”斯威士兰。

不过，据岛内媒体中时电子报6月26日中午消息，台当局驻“斯威士兰大使”陈经铨今日传出中风消息，有台资深媒体人透露说陈经铨“状况不佳，入住加护病房后通过以管喂食及注射让他睡觉，减少伤害，至少睡三天”。

“今天早上去看他（陈经铨）都没反应了。现在先保住性命，今天又照断层确定坏死部分很大，左脑大多不行，可能语言、记忆都会影响，右脑ok……这里医疗设备、医生不足。”上述台资深媒体人表示。

进入2018年以来，台当局为刷“存在感”曾于4月安排蔡英文访问斯威士兰，斯威士兰国王在上月赴台出席儿子的毕业典礼。不过，布基纳法索与台当局“断交”之后，斯威士兰已经是台当局在非洲唯一的“友邦”。

中时电子报报道援引一名已退休的台外事部门工作人员的说法，“民进党刻意与大陆冲撞”累死了陈经铨。

随后，台当局外事部门发言人李宪章表示，已经获悉陈经铨病倒的消息，台当局领导人蔡英文也已知悉。

责任编辑：余鹏飞