陕西省出现大范围降雨 汉中宁强遭遇大暴雨天气

原标题：陕西现大范围降雨天气 陕南部分地区迎大暴雨

西部网讯（陕西广播电视台《陕西新闻联播》记者 戚晓钟 陈雯婷 史凯强 李初晗 袁渺鑫 姜悦 王西源） 从昨天（6月25日）晚上开始，我省出现大范围降雨天气，启动重大气象灾害（暴雨）Ⅳ（四）级应急响应。未来一周，我省将维持阴雨相间天气。

从昨天晚上到今天上午，汉中宁强普降中到大雨，其中广坪镇出现大暴雨天气，降雨量达到246.6毫米。造成宁强广坪和青木川镇多处山体垮塌道路受阻，农田被淹。记者沿着阳平关到青木川公路一路行驶，沿途多处山体垮塌，其中最大土石量达到3000立方米，在广坪镇通往金山寺的公路上，汉中市路桥公司的施工人员正在对垮塌路段进行抢修。

汉中市路桥公司项目工程师刘杰：“一直到今天早上六点，已经对全县共计40多处，边坡垮塌的路段进行了抢通。”

从当地镇村干部拍摄到的手机视频可以看到，广坪镇境内河水暴涨，为防止发生意外，金山寺八一小学四年级以下学生停课。同时，当地派出多路工作人员进行排查，截至目前共有40间民房进水，300亩农田被冲。

宁强县广坪镇党委副书记李智强：“积极开展生产生活的自救，我镇没有收到人员伤亡的报告。”

明天是中考，广坪镇和青木川镇的所有考生已经安全抵达县城考场。

今天早上8点左右，西安市出现短时强降水，主要集中在长安区和南部秦岭山区，市区部分路段出现严重积水。

记者从省防总了解到，从昨天起全省共107，个县（区）出现降雨，其中降雨量在50—100毫米的县区30个，100毫米以上的2个。气象专家预计，今天晚上我省关中地区的降水会陆续减弱和结束，但在7月1日之前我省都将维持阴雨相间的天气过程，出现35度以上高温天气的可能性不大。

省气象台首席预报员侯建忠：“在整个降雨期间，咱们省会有几个暴雨日，像咱们秦岭山区包括整个陕南地区，（可能）出现塌方或滑坡的这种现象，建议当地还是应该做好防范。”

来源：西部网

责任编辑：余鹏飞