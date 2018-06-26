原标题：美媒称中国建造超级计算机速度远超美国

[观察者网 综合报道]随着6月8日，美国能源部下属橡树岭国家实验室发布最新的超级计算机“顶点”，美国超级计算机夺回了运算速度世界第一的宝座。而美国纽约时报6月26日报道称，从最新出炉的超级电脑500强榜单中可以看出，中国建造超级计算机的速度远远超过美国。

在国际组织TOP500于6月25日发布的全球超级计算上级500强榜单中，“顶点”以每秒20亿亿次（200PFlops）的浮点运算速度峰值位居榜首，性能超过亚军中国“神威·太湖之光”（浮点运算峰值每秒12.5亿亿次）约60%，帮助美国问鼎阔别近5年之久的全球超算500强榜单。

不过，在整个500强榜单中，中国企业和政府制造的超级计算机占206台，成为最高产的超级计算机制造者。而由美国企业和政府设计与制造超级计算机仅有124台。

美国曾是超级计算机市场的传统主导者。在2015年6月的超级计算机500榜单中，虽然中国的“天河二号”夺冠，但美国有233台超级计算机入围，而中国只有37台。

但在2016年6月，中国在超级计算机500强榜单占据167席，超过了美国的165席。2017年6月的榜单中，中国有159台，小幅落后于美国的169台。

另外，据观察者网此前报道，目前中、美、欧、日都在全力研发浮点运算速度达到百亿亿次级别的E级超算，中国目前正在同时推动三个采用自主CPU的E级超算计划：“天河三号”、中科曙光E级和神威E级，预计将在2020年获得首台E级超算。领先于计划于2021年交付的美国首台E级超算。

公开展出的“天河三号”原型机，它将验证“天河三号”E级超算的技术路线（图片来源：新华社）

纽约时报报道称，制造最强大的超级计算机被视为衡量一国技术实力的一个标准，尽管它们是一种少见的小众技术。国家和企业越来越多地在医药、新材料和能源技术等领域的广泛任务中部署超级计算机。

超级计算是中国在技术领域迅速崛起的步骤之一，引发了美国对中国的宏伟计划和策略——以及这些进步的潜在经济和地缘政治影响的担忧。

在去年秋天的一次评估中，国会的两党咨询机构美中经济安全审查委员会（United States-China Economic and Security Review Commission）指出，超级计算是中国政府“齐心协力，实现主导先进技术的宏伟计划”的一部分。

报道称，中国超级计算机的真正发展是从十年前开始。最初从吸收外国技术起步，然后逐步发展自己的技术。

“中国的起步很慢，但现在在稳步推进，”俄勒冈大学（University of Oregon）研究中国科学政策的专家理查德·萨特迈耶（Richard Suttmeier）说。

有政策专家对《纽约时报》表示，高性能计算项目为中国最近在人工智能和量子计算等关乎赢得或失去经济优势的下一代技术领域开始的行动提供了蓝图。相关行动涉及的资金投入以十亿美元计。

超级计算机技术偶尔会成为美国与中国之间的贸易问题。比如2015年，美国政府拒绝向英特尔颁发许可证，致使其无法向中国的四个超级计算机实验室出售微处理器芯片。华盛顿称这四家超级计算机中心是在为中国军方研发技术。

超级计算机专家称，这项出口禁令促使中国加快了自己的发展速度。

2016年，采用中国自主开发的“申威”处理器的“神威·太湖之光”超级计算机首次登顶超算排行榜，被国内媒体报道为对美国出口禁令的“打脸”

“中国吸取的教训是，不能依靠美国，”田纳西大学（University of Tennessee）的超级计算机专家、超级计算机500强榜单的联合制定者杰克·唐加拉（Jack Dongarra）说。“他们正在尝试用中国自己的技术取代所有西方技术。”

超级计算机一度几乎全部位于国家实验室里，用于模拟核爆和天气模式建模等政府项目。但现在，全世界最快的500台超级计算机中超过一半正服务于企业。

据研究公司Hyperion Research预计，从2017年到2022年，全球超级计算机市场将翻一番，增至逾95亿美元（约合590亿元人民币）。该公司将超级计算机定义为每台成本超过50万美元的计算机。

在500强榜单中排名前五的制造商中，中国公司占三家。联想第一、浪潮第三、中科曙光第五。惠普和克雷（Cray）这两家美国公司分列第二和第四。

新榜单证实，目前最快的超级计算机在美国。本月，美国能源部宣布其新建成的超级计算机“顶点”实现的计算速度，远超上一台全球最快的超级计算机，即中国无锡一个超级计算中心的神威·太湖之光。“顶点”由IBM和英伟达联合建造，现在田纳西州的橡树岭国家实验室。

橡树岭国家实验室最早是研制原子弹的“曼哈顿计划”中生产武器级核材料的科研机构，目前美国的核材料生产依然大部分掌握在能源部手中

中国顶级的超级计算机研究人员钱德沛对中国过去十年取得的进展惊叹不已，他是同时在中山大学和北京航空航天大学任教的计算机学教授：“超出了我们的预期，”特别值得骄傲的一点是，神威·太湖之光使用的是国产微处理器。“过去这是一个弱势。”

尽管中国取得了惊人的进步，但钱德沛说，在某些先进的硬件技术，尤其是软件方面，中国依然落后。“软件对我们来说是个棘手的问题，”他说。“需要的时间更长。”

总的来说，软件是超级计算工程师面临的一个挑战。超级计算机越来越被设计成利用人工智能软件处理海量数据。因此，软件应用程序的数据处理速度，往往比原始计算速度更重要。后者是超级计算机性能的传统衡量标准。

500强榜单是根据超级计算机的数学计算速度制定的。但由田纳西大学的唐加拉参与制定的另一项基准，衡量的是应用程序的数据处理速度。在那份榜单中，“顶点”也名列榜首，神威·太湖之光位列第六。

但超级计算机专家表示，中国在软件研发方面也在迎头赶上。“如今中国的重点中心与我们的惊人地相似，”伊利诺伊州阿贡国家实验室（Argonne National Laboratory）副主任里克·史蒂文斯（Rick Stevens）说。

斯蒂文斯说，中国的总体政策是“在技术领域打持久战，超级计算机只是其中的一部分”。

责任编辑：余鹏飞