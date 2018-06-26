青海书记:在青海办一切事情 都要把环境放在首位

原标题：青海省委书记：在青海办一切事情，都要把保护生态环境放在首位

中新社西宁6月26日电 （记者 罗云鹏）“在青海办一切事情，都要把保护生态环境放在首位，自觉推动绿色发展、循环发展、低碳发展，绝不以牺牲生态环境为代价，换取经济一时的增长，确保绿水青山常在，生态系统安全稳定。”

26日，在第十九届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会绿色发展论坛现场，青海省委书记、省长王建军阐明青海“绿色发展观”。

青海是中国乃至亚洲重要的水源涵养生态功能区，也是生物多样性资源宝库和遗传基因库之一，被誉为“中华水塔”，其生态地位独特而无可替代。

青海也是全球高海拔地区生物多样性最集中的地区之一，拥有陆生脊椎野生动物499种，占中国的10.26%，目前已建立三江源、可可西里、青海湖、祁连山等11处国家级、省级自然保护区。

“绿色发展是新时代的主题，主要是解决人与自然和谐的问题，人靠自然生活，人类善待自然、尊重自然，自然也会善待人类、馈赠人类，人类对自然的伤害最终会伤害到我们自身，这是无法抗拒的规律。”王建军说。

本月初发布的《2017年青海省环境状况公报》显示，青海省境内长江、黄河、澜沧江河流水源干流连续十年水质达优，过去一年，青海三江源、青海湖流域和祁连山地区等重点生态功能区增绿增水效果明显，生态环境稳中向好。

王建军说，“坚守绿色发展、走绿色发展之路、创建绿色生产生活、是善待大自然最好的方式，我们要始终坚守。”

相关数据显示，在可可西里，藏羚羊已从20世纪90年代的不足2万只恢复到6万余只；青海雪豹初步估算数量在1000只以上；青海湖每年近10余万只水鸟迁徙停留，特有物种青海湖裸鲤资源量由不足3000吨恢复到8万吨，极度濒危物种普氏原羚野外种群数量与大熊猫持平达到2010只。

王建军表示，青海有山之宗、水之源的美誉，绿水青山就是金山银山，绿水青山既是自然财富、生态财富、又是社会财富、经济财富，保护好绿水青山就是青海最大的价值、最大的责任、最大的潜力。（完）

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