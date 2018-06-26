白宫要对中国出损招？美政府释放“混乱信号”

原标题：白宫要对华出损招？ 美政府释放“混乱信号”

[文/观察者网 尹哲]在过去的24小时，美股投资者因美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）和美国总统特朗普高级贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）等分歧公开化，经历了一个跌宕起伏的交易日。

据《华尔街日报》24日报道，美国财政部正在起草规则，拟禁止中国持股比例在25%以上的公司收购涉及“重大工业技术”的美国公司。

然而，随后美国政府在贸易问题上释放的信息“陷入混乱”，一会儿说美有关举措是针对中国，一会儿又说是针对世界上对美国构成威胁的国家。

26日，外交部发言人陆慷在被媒体问及此事时回应称：“我注意到了你的感受。怎么解释美国政府的政策，可能只能向美国政府有关方面了解。中方的立场是一贯的，也是坚定的，不会因为一时一事而有所改变。”

姆努钦、纳瓦罗前后矛盾

在《华尔街日报》24日相关报道发布后，美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）当地时间25日称，上述报道为“假新闻”。他还在推特上透露，财政部即将宣布的声明，适用于所有窃取美国科技知识产权的国家。

受上述事件影响，美股应声下跌。

随后，纳瓦罗在接受CNBC采访时表示，市场“反应过度”（overreaction）。随着他的表态，道琼斯指数在一度大跌近500点后，尾盘反弹约150点。

他说道，现在根本没有确认哪些国家将成为目标，市场对美国政府即将出手限制外国投资一事反应过度。

纳瓦罗说道：“不存在对以任何方式干涉我国的国家，都设置投资限制的计划。计划不是这样的。”

同时，纳瓦罗还声称，美国形势很好并且相信美国经济增长率将会达到4%，并告诫投资者不要相信有关美国将对整个世界进行投资限制的想法。

不过，观察者网注意到，尽管纳瓦罗发声安抚市场，但道琼斯指数当天仍大跌328.09点，是自2016年6月27日以来，该股指首次收于200日移动平均线以下。

截至25日美股收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌328.09点，收于24252.80点，跌幅为1.33%；标普500指数下跌37.81点，收于2717.07点，跌幅为1.37%；纳斯达克综合指数下跌160.81点，收于7532.01点，跌幅为2.09%。

“怎么解释美国政府的政策，可能只能向美国政府有关方面了解”

今天，中国外交部发言人陆慷主持例行记者会。

会上，有记者提问：“在过去的24小时，美国政府在贸易问题上释放的信息很混乱。他们一会儿说美有关举措是针对中国，一会儿又说是针对世界上对美国构成威胁的国家。美方不同官员说出自相矛盾的话，中方是否感到难以辨别美方到底要传递怎样的信息？”

陆慷回应称：“我注意到了你的感受。怎么解释美国政府的政策，可能只能向美国政府有关方面了解。”

他表示，至于中方怎么看待美政府政策和不同时候发出的不同信息，以及在这种情况下中方如何制定和推进自身政策，包括经贸领域政策，我相信你也十分清楚，对当前经济全球化发展趋势和全球化过程中出现的问题，以及如何解决这些问题，中方的立场是一贯的，也是坚定的，不会因为一时一事而有所改变。

“我们坚定认为，发展中出现的问题必须通过发展解决，全球化中出现的问题必须通过推动全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展来解决。对当今国际经济领域出现的、一些主要经济体之间的紧张和问题，中方和国际社会绝大多数成员一样，仍主张要维护和促进现有国际经济贸易金融秩序和相关准则，继续致力于推进贸易和投资自由化和便利化。我们相信这才是解决问题的根本途径”。

外媒：白宫贸易分歧公开化

英国《金融时报》26日报道称，周一，特朗普政府内部发生了非同寻常的公开不合。

文章援引特朗普政府官员和了解相关讨论的人士的话称，现阶段而言，该计划的目的是建立一个平行于关注国家安全的美国外资投资委员会（CFIUS）的新机制。

近些天来，讨论已集中在限制的范围、以及如何判断哪些交易应被限制——是那些涉及股权高于20%至25%的交易，还是那些涉及董事会席位和其他形式“影响力”的交易——等细节上。

不过，姆努钦一直在内部进行游说，希望避免建立有些人眼中独立于CFIUS之外、可能使问题复杂化的新投资审查机制。

但是，他在与纳瓦罗、美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）和特朗普国家安全顾问约翰•博尔顿（John Bolton）等鹰派的较量中一直处于下风。

责任编辑：余鹏飞