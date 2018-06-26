原标题：武汉电网负荷突破千万千瓦 较去年提前21天

新华社武汉6月26日电（记者冯国栋）26日晚9时许，华中地区最大城市电网——武汉电网实时负荷达到1020万千瓦，创下今年以来武汉电网的最大峰值，较去年提前21天进入高负荷运行状态。

国网武汉供电公司副总经理杨宏介绍，今年以来，武汉市用电需求稳步增长。据国网武汉供电公司最新统计，1至5月份，武汉地区全社会用电量215亿千瓦时，比去年同比增加13%。

据武汉供电部门预测，今年7月中下旬开始，武汉地区高温日数将逐渐增多，盛夏极端最高气温38至39摄氏度，武汉电网将进入负荷高峰期。预计电网最大负荷将出现在7月至8月，达到1290万千瓦，比去年同期最大负荷增长12%，接近主网供电极限；单日最大供电量预计达到2.65亿千瓦时，比去年单日最大供电量增长11%。

杨宏说，在电网不出现严重故障、周边电厂发电正常情况下，当电网负荷处于1000万千瓦及以下时，全网供用电整体平衡；当达到1000万至1100万千瓦，局部区域供电形势偏紧。今年迎峰度夏期间，武汉电力供需总体平衡，在持续极端高温天气下存在用电卡口，局部地区可能会实施有序用电措施。

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