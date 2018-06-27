原标题：最高检：五年批捕涉毒品犯罪案超66万人

北京青年报记者26日上午从最高检方面获悉，2013年1月至2018年4月，全国检察机关共批捕毒品犯罪案件536704件660600人，分别占全部刑事案件逮捕数的15.3%、13.6%。

2013年1月至2018年4月，共起诉毒品犯罪案件597608件741260人，分别占全部刑事案件起诉数的10.8%、9.7%。

“其中2018年1月至4月，全国检察机关共批捕毒品犯罪案件26248件31679人，起诉28951件35193人，起诉数与2013年同期相比分别上升29.7%、18.8%，保持了打击毒品犯罪案件的高压态势。”最高检公诉二厅副厅长黄卫平在当日的新闻发布会上透露。

在办理毒品犯罪案件时，检察机关注重深挖案件背后可能存在的职务犯罪。

黄卫平举例称，四川省检察院办案时发现某法院副庭长袁某帮助毒贩逃避处罚、收受贿赂，袁某被判处有期徒刑12年。

广东省检察院办案时发现某看守所民警涉嫌为被判处死刑的被告人做虚假的立功线索，有5人因涉嫌帮助犯罪分子逃避处罚、收受贿赂被查处。

2013年1月至2018年4月，全国检察机关共监督公安机关立案毒品犯罪案件11092件；共纠正漏捕8752人，其中纠正漏捕后起诉6091人，161人被判处无期徒刑以上刑罚；共纠正移送起诉遗漏罪行18986人，纠正遗漏同案犯8686人，其中419人被判处无期徒刑以上刑罚。

在刑事抗诉工作方面，2013年1月至2018年4月，全国检察机关共提出二审抗诉和再审抗诉2950件，其中一批因裁判认定事实、适用法律错误导致量刑畸轻甚至无罪的案件得到依法纠正，有力地打击了毒品犯罪。

本组文/本报记者 孟亚旭

形势

零包贩卖等末端毒品犯罪增长迅速

据悉，近年来毒品犯罪案件数量大，禁毒形势依然严峻。

毒品犯罪涉案人数仍十分巨大

黄卫平说，虽然从2016年起，检察机关起诉的毒品犯罪案件数量有所下降，但毒品犯罪案件总数、涉案人数仍十分巨大，“特别是近年来以冰毒、麻古、氯胺酮为主的新型合成毒品犯罪案件增长迅速，犯罪低龄化趋势明显，全国毒情形势依然严峻。”

北青报记者从发布会上获悉，全国各省市区（包括新疆生产建设兵团）均有毒品犯罪案件，其中广东、湖南、四川、云南和贵州等案件量居前5位的省份，案件量之和占全国毒品犯罪的40%以上。案件量前10位省份，包括浙江、广西、重庆、江苏、湖北等，案件量之和占全国毒品犯罪的60%以上。

10克以下零包贩卖毒品案件占比很高

统计数据显示，近年来零包贩卖等末端毒品犯罪增长迅速，10克以下零包贩卖毒品案件占比很高。与此同时，走私、贩卖、运输、制造毒品大宗化明显，公斤级的案件猛增。

毒品犯罪团伙反侦查意识强化

黄卫平说，“当前毒品犯罪团伙组织严密、分工明确，一些大宗毒品犯罪还配备了枪支弹药。反侦查意识强化，往往采取单线、假名、暗语、密码联系；频繁更换联络方式、银行账户；人货分离、钱货分离、住货分离等等。”

此外，当前网络毒品犯罪高发，犯罪分子利用现代化的通讯、交通和金融服务体系进行毒品犯罪活动，查缉、打击难度加大。

责任编辑：霍宇昂