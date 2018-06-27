中阿携手合作 “中国方案”破解中东发展难题

原标题：中阿携手合作 破解中东发展难题

中国-阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议召开在即，中阿双方将站在新的历史方位，共商新时代合作发展大计。中阿合作论坛成立迄今，已发展成为涉及众多领域并建有十多项机制的中阿高端合作平台，为促进中阿战略合作、推动中东地区治理发挥出日益重要的作用，特别是自中国提出“一带一路”倡议以来，论坛已成为新时代中阿务实合作、共建“一带一路”的有力支点。中国同阿拉伯国家因为丝绸之路相知相交，中阿双方是共建“一带一路”的天然合作伙伴。2014年6月5日，中国国家主席习近平在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上发表讲话，提出中阿共建“一带一路”倡议，构建以能源合作为主轴，以基础设施建设和贸易投资便利化为两翼，以核能、航天卫星、新能源三大高新领域为突破口的“1+2+3”合作格局，为面向未来的中阿合作指明了方向，确立了目标，规划了顶层设计。自此，中阿合作快速进入升级换挡的新时代。新时代的中阿合作，正在推动中阿两大民族复兴形成更多交汇，为有效破解中东发展难题、推进中东治理贡献出更多智慧和力量。

新时代中阿合作聚焦改革与发展问题。中东地区普遍发展滞后，治理不善，有些国家深陷战乱，动荡不宁。中东向何处去？这是世界屡屡发出的“中东之问”。向往和平稳定，谋求繁荣发展，是中东人民的普遍愿望和共同诉求。2016年1月，习近平主席出访中东，并在阿拉伯国家联盟总部发表演讲，向世界回答了“中东之问”，提出了推进中阿合作与中东治理的“中国方案”——破解难题，关键要加快发展，中东动荡，根源出在发展，出路最终也要靠发展。发展是广大阿拉伯国家的当务之急，也是推进中东治理的有效途径。新时代的中阿合作，聚焦改革与发展问题，致力于做中东和平的建设者、中东发展的推动者、中东工业化的助推者、中东稳定的支持者、中东民心交融的合作伙伴。中国改革开放、快速发展的成功经验已成为全球治理的宝贵资源，“中国之治”的经验是身处“中东之乱”中的阿拉伯国家迫切需要了解和借鉴的。为此，“中国-阿拉伯国家改革发展研究中心”于2017年4月在上海建立，已成功举办3届阿拉伯国家官员研修班，在分享中国经验、助力中阿合作、推动改革发展方面取得良好效果。

新时代中阿合作关注和平与安全问题。作为全球治理中亟需破解的重大难题，巴勒斯坦问题是中东和平的根源性问题。新时代的中阿合作高度关注中东地区的和平与安全问题，强调国际社会定分止争，既要推动复谈、落实和约，也要主持公道、伸张正义，尽快纠正历史不公。2017年7月，中国国家主席习近平提出了推动解决巴勒斯坦问题的四点主张，强调中方坚定支持“两国方案”，支持加快政治解决巴勒斯坦问题的进程，致力于从根本上实现中东地区的持久和平。中东地区恐怖主义猖獗，安全形势严峻，要有效推进中东治理，就要高度重视地区安全问题，树立“共同、综合、合作、可持续”的新安全观，积极开展国际合作，摒弃双重标准，反对一切形式的恐怖主义，反对将恐怖主义与特定民族与宗挂钩，致力于标本兼治，综合施策，构建地区“利益共同体”与“命运共同体”，谋求中东地区的普遍安全与持久稳定。

新时代中阿合作重视文明交往与互鉴。新时代的中阿合作，高举文明对话旗帜，倡导文明包容互鉴，积极开展丰富多彩的人文交流，助推中阿民心相通。中华文明与阿拉伯文明都是曾对人类文明进步做出过重要贡献的文明，两大文明各成体系、各具特色，都包含有人类发展进步所积淀的共同理念和共同追求，都重视中道平和、忠恕宽容、自我约束等价值观念。中阿合作论坛框架下的中阿文明对话会议已成功举办7届，双方共同致力于挖掘民族文化传统中积极处世之道同当今时代的共鸣点，着力践行以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越，为当代世界文明交往交流与互学互鉴树立了的榜样。

当今世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题。中国与阿拉伯国家同属发展中国家，人口之和占世界总人口近四分之一，双方国土面积之和占世界陆地面积六分之一，经济总量占世界经济总量八分之一。新时代的中阿合作，正在为促进国际交流合作、推动全球治理体系变革、构建人类命运共同体进行着伟大实践，致力于将“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神与“共商、共建、共享”的治理理念付诸实施，以实际行动向世界回答“中东之问”，携手破解发展难题，推进地区治理，为阿拉伯世界和中东地区的和平发展注入新的动力，向国际社会展现不同文明“交而通”“交而和”的伟大智慧。

责任编辑：吴金明